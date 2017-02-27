Плотников, Шипачев готовы сыграть за ХК СКА в 4-м матче серии против «Витязя»

СКА в понедельник проведет в Подольске четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ против «Витязя». Армейцы ведут 3−0 в серии до четырех побед.

Шипачев пропустил третью игру серии из-за болезни. Плотников не играл с 15 января, когда получил травму в матче регулярного чемпионата против «Сибири».

Также, по информации агентства «Р-Спорт», защищать ворота «Витязя» в четвертой игре серии со СКА будет финский голкипер Харри Сятери.