Плотников, Шипачев готовы сыграть за ХК СКА в 4-м матче серии против «Витязя»
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Форварды СКА (Санкт-Петербург) Сергей Плотников и Вадим Шипачев готовы принять участие в четвертом матче серии плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя» и должны выйти на лед, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
СКА в понедельник проведет в Подольске четвертый матч первого раунда
Шипачев пропустил третью игру серии
Также, по информации агентства «Р-Спорт», защищать ворота «Витязя» в четвертой игре серии со СКА будет финский голкипер Харри Сятери.
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