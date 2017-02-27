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27 февраля 2017, 15:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Плотников, Шипачев готовы сыграть за ХК СКА в 4-м матче серии против «Витязя»

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Форварды СКА (Санкт-Петербург) Сергей Плотников и Вадим Шипачев готовы принять участие в четвертом матче серии плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя» и должны выйти на лед, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

СКА в понедельник проведет в Подольске четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ против «Витязя». Армейцы ведут 3−0 в серии до четырех побед.

Шипачев пропустил третью игру серии из-за болезни. Плотников не играл с 15 января, когда получил травму в матче регулярного чемпионата против «Сибири».

Также, по информации агентства «Р-Спорт», защищать ворота «Витязя» в четвертой игре серии со СКА будет финский голкипер Харри Сятери.

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