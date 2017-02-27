Уфимский «Салават» недоволен судейством матча с «Ак Барсом»
Руководство хоккейного клуба КХЛ «Салават Юлаев» обратилось в Лигу после третьего матча с казанским «Ак Барсом», который хоккеисты из столицы Башкортостана выиграли на домашнем льду со счетом 4:3. Уфимский клуб попросил специалистов КХЛ дать оценку работе судей в этой игре.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как отмечали эксперты сразу после матча, во время игры возник один
Однако представители «Салавата» упомянули в своем рапорте еще как минимум четыре спорных, по их мнению, эпизода встречи. У команды из Башкортостана есть претензии к судьям, работавшим на матче, прежде всего, к главным арбитрам Константину Оленину и Сергею Кулакову.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter