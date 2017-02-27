Уфимский «Салават» недоволен судейством матча с «Ак Барсом»

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Как отмечали эксперты сразу после матча, во время игры возник один по-настоящему спорный момент с нарушением численного состава хоккеистами «Ак Барса» в самой концовке матча, сообщает издание «Бизнес Online».

Однако представители «Салавата» упомянули в своем рапорте еще как минимум четыре спорных, по их мнению, эпизода встречи. У команды из Башкортостана есть претензии к судьям, работавшим на матче, прежде всего, к главным арбитрам Константину Оленину и Сергею Кулакову.