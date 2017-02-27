Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28905759/
27 февраля 2017, 14:47 | Хоккей: КХЛ | «Вести.Ру»

Уфимский «Салават» недоволен судейством матча с «Ак Барсом»

Руководство хоккейного клуба КХЛ «Салават Юлаев» обратилось в Лигу после третьего матча с казанским «Ак Барсом», который хоккеисты из столицы Башкортостана выиграли на домашнем льду со счетом 4:3. Уфимский клуб попросил специалистов КХЛ дать оценку работе судей в этой игре.

Руководство хоккейного клуба <span class=error>КХЛ</span> <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> обратилось в Лигу после третьего матча с казанским Ак Барсом который хоккеисты из столицы Башкортостана выиграли на домашнем льду со счетом 4:3. Уфимский клуб попросил специалистов <span class=error>КХЛ</span> дать оценку работе судей в этой игре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как отмечали эксперты сразу после матча, во время игры возник один по-настоящему спорный момент с нарушением численного состава хоккеистами «Ак Барса» в самой концовке матча, сообщает издание «Бизнес Online».

Однако представители «Салавата» упомянули в своем рапорте еще как минимум четыре спорных, по их мнению, эпизода встречи. У команды из Башкортостана есть претензии к судьям, работавшим на матче, прежде всего, к главным арбитрам Константину Оленину и Сергею Кулакову.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости