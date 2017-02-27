Не Капризовым единым. Кто ещё идёт за кубком Гагарина в 20 лет?
Воробьёв играет в первом звене «Салавата», Кравцов обходит Кузнецова, Самсонов начинает
плей-офф, а Алексеев раскрылся в «Адмирале».
Считается, что
Кирилл Капризов («Салават Юлаев»)
Последние месяцы все только и говорят о Кирилле Капризове. Он бьёт рекорды на молодёжном чемпионате мира, приезжает в Уфу и зажигает на Матче звёзд, после чего тянет измученную травмами команду в
Михаил Воробьёв («Салават Юлаев»)
Статус лучшего плеймейкера «молодёжки» на последнем чемпионате мира на протяжении сезона менялся. То он партнёр Кирилла Капризова, то обычный «лимитчик» с минимумом игрового времени. В
Михаил Котляревский («Салават Юлаев»)
19-летний уфимец вряд ли бы мог рассчитывать на дебют в КХЛ уже в этом сезоне, если бы не повальный травматизм «Салавата Юлаева». Вот и на старте
Александр Полунин («Локомотив»)
В
Виталий Кравцов («Трактор»)
Ещё в прошлом сезоне этот уроженец Владивостока не играл даже в МХЛ, а теперь он забивает за «Трактор» в розыгрыше Кубка Гагарина. За год он прошёл путь, напоминающий то, как ворвался в большой хоккей Валерий Ничушкин. Поразив ворота «Барыса» в возрасте 17 лет и 61 день, Кравцов стал самым молодым игроком, забивавшим в
Денис Алексеев («Адмирал»)
Всего год назад этот парень не был даже ключевым игроком ярославского «Локо», выигравшего Кубок Харламова. Всё изменила поездка на МЧМ и обмен на Дмитрия Лугина в «Адмирал». Оказавшись на Дальнем Востоке, центральный нападающий не только дебютировал в КХЛ и почти сразу стал играть в ведущих звеньях «моряков». Сейчас Алексеев второй центр команды, которая на равных бьётся с «Авангардом». Денис мало кому уступает в борьбе и отлично видит площадку, а его передача на Максима Казакова помогла дальневосточникам одержать первую победу в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
Даниил Курашов («Адмирал»)
Уроженец Мытищ, выбранный «Адмиралом» на драфте, последние годы путешествовал между
Кирилл Ураков («Торпедо»)
Форвард, который запомнился своей напористостью на последнем молодёжной чемпионате мира, идеально вписывается в хоккей Петериса Скудры. У этого парня много желания, он не теряется в борьбе, а филигранная техника в современном «Торпедо» вовсе не обязательна. Кирилл Ураков весь сезон провёл в первой команде, а в
Даниил Веряев («Торпедо»)
Если Ураков типичный игрок Скудры, то Даниил Веряев скорее напоминает Дениса Шуракова, который никак не может пробиться в основу «Торпедо». Невысокий Веряев провёл в серии с «Динамо» все три матча, и от игры к игре его айстайм только рос. Он хоть и выходит в четвёртом звене, периодически создаёт моменты, и не за горами первые очки в розыгрыше Кубка Гагарина.
Илья Самсонов («Металлург» Мг)
Сменщик Василия Кошечкина прошёл кубковое крещение ещё прошлой весной, когда подстраховывал травмированного старшего товарища в серии с «Автомобилистом». Теперь с Кошечкиным всё в порядке, и Самсонов вынужден мириться с ролью второго номера. Правда, и о глухом запасе речи не идёт. Воробьёв выпустил одного из самых перспективных вратарей страны на первый матч серии с «Куньлунем». Самсонов не подвёл, отразив 26 бросков из 28. Воробьёв знает: случись что с Кошечкиным, под рукой у него есть достойная альтернативна.
Григорий Дронов («Металлург» Мг)
Пробиться в состав действующих чемпионов — задачка не из лёгких. Даже в Магнитогорске, где оборона почти целиком состоит из местных воспитанников. До этого сезона фамилия Григория Дронова не была на слуху даже у специалистов, но Илья Воробьёв
Никита Самохвалов («Авангард»)
В то время пока Артём Манукян бил вечные рекорды МХЛ, а Антон Ковалёв ездил на Матч звёзд КХЛ, в основу «Авангарда» пробивался Никита Самохвалов. В феврале он неожиданно дебютировал за основной состав «ястребов», а в третьем матче серии с «Адмиралом» Фёдор Канарейкин заменил им травмированного Антона Бурдасова. Самохвалов,
Егор Зайцев («Динамо» М)
Защитник, который почти наверняка станет лидером молодёжной сборной России следующего созыва, сыграл за основной состав «Динамо» 19 матчей. Егор Зайцев проводил на льду в среднем около 7 минут, и столько же Сергей Орешкин предоставил ему в единственном матче в
Павел Карнаухов (ЦСКА)
Уроженец Минска, чей старший брат играет за сборную Беларуси, минувшим летом вернулся из Канады и большую часть сезона провёл в Высшей лиге. Дмитрий Квартальнов решил привлечь габаритного форварда к играм
Егор Воронков («Витязь»)
В активе молодого «витязя» уже две кахаэловские «регулярки» и два молодёжных чемпионата мира, так что его участие в розыгрыше Кубка Гагарина зависело только от того, сумеет ли команда Валерия Белова пробиться в восьмёрку. С наступлением
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter