Пахомов: «Сочи» в следующем сезоне продолжит играть в КХЛ

По информации агентства «Р-Спорт», задолженность «Сочи» перед хоккеистами составляет порядка четырех месяцев, а в феврале игроки написали заявление в прокуратуру. В конце января гендиректор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что задержки по зарплате в клубе носят технический характер, и долги будут закрыты в ближайшее время.

«Я не имею прямого отношения к ХК “Сочи”, не вхожу в руководство клуба. Но по той информации, что у меня есть, РЖД выполняет финансирование в полном объеме, так что, думаю, и в следующем сезоне команда будет играть в КХЛ», — сказал Пахомов агентству «Р-Спорт».