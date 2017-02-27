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27 февраля 2017, 12:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Пахомов: «Сочи» в следующем сезоне продолжит играть в КХЛ

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Мэр города Сочи Анатолий Пахомов считает, что хоккейный клуб «Сочи» в следующем сезоне будет играть в КХЛ, поскольку РЖД выполняет свои обязательства по финансированию команды в полном объеме.

По информации агентства «Р-Спорт», задолженность «Сочи» перед хоккеистами составляет порядка четырех месяцев, а в феврале игроки написали заявление в прокуратуру. В конце января гендиректор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что задержки по зарплате в клубе носят технический характер, и долги будут закрыты в ближайшее время.

«Я не имею прямого отношения к ХК “Сочи”, не вхожу в руководство клуба. Но по той информации, что у меня есть, РЖД выполняет финансирование в полном объеме, так что, думаю, и в следующем сезоне команда будет играть в КХЛ», — сказал Пахомов агентству «Р-Спорт».

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Гендиректор: «Сочи» планирует рассчитаться с долгами перед игроками к середине марта

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Клуб «Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» планирует погасить долги по заработной плате перед игроками к середине марта 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Сергей Воропаев.
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