Прощаемся с «шутами», «витязями», «зубрами»?
Превью четвертого игрового дня
плей-офф на Западе.
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Сегодня вечером состоятся четвертые матчи первого раунда
ЦСКА (1) — «Йокерит» (8)
Армейцы себе не изменяют и гнут свою линию. «Шуты» состязаются с ними в мощи и скорости. При минимуме голевых моментов соперники позавчера в Хельсинки удивили обилием заброшенных шайб. Вратари не выручают, хотя их винить язык не поворачивается. От москвича Сорокина отвернулся фарт. Но он бессменно играет. В отличие от своего друга и соперника из Питера Игоря Шестёркина.
Удивляет упорство Дмитрия Квартальнова, команда которого, добившись перевеса в счете, начинает его сохранять, сушит игру и расплачивается пропущенными шайбами.
Два года назад куда более мастеровитый «Йокерит» вернул серию (полуфинал конференции) в Москву, а ЦСКА на четыре матча лишился Да Косты (сотрясение мозга).
Начало: 19.30 мск,
«Динамо» Мск (3) — «Торпедо» (6)
Пять лет назад соперники провели не менее захватывающую серию, завершившуюся в шестом матче. Его провели в ДС «Мегапорт» на Ходынском поле.
Все три матча этой серии завершились в овертайме. Силы соперников равны. Защитник
У главного тренера нижегородцев Петериси Скудры есть пространство для кадрового маневра. Не исключено, сегодня он вернет в состав опытных Фролова и Жердева.
Начало — 19.00.
СКА (2) — «Витязь» (6)
Этот матч выбран каналом «Матч ТВ» для показа в большой хоккейный понедельник. Хотя более интригующим выглядит сшибка в Нижнем Новгороде. Уже мало кто верит даже в способность команды Валерия Белова, что называется, «попылить». 4 (1+3) балла за результативность Дацюка впечатляют. Но болельщикам хочется борьбы.
Питерцы легко перенесли потери Шипачёва (его заменил Коскиранта) и Плотникова (в первом звене выходит Кетов). С Кетовым тройка Дацюка сморится даже монолитнее, чем в прежнем сочетании.
Бедный вратарь Сятери отразил 41 бросок, пять шайба пропустил, а на «банке» сидел неопытный дебютант Тодыков. Так что поменять финна не было возможности.
Сумеют ли «витязи» дать записному фавориту бой, хотя бы как в стартовом матче серии, и порадовать родных болельщиков? Или Дацюк и Ко в очередной раз полнит личные бомбардирские счета и отправится ждать вторую кубковую жертву?
Интересно, как сегодня болельщики проголосуют ногами?
Начало: 19.30, «Матч ТВ».
«Локомотив» (4) — «Динамо» Мн (5)
Неужели выход в
А железнодорожники, похоже, усвоили прошлогодний урок, когда в серии со СКА они мало походили на кубковую команду. Даже с поправкой на силу соперника.
Любопытный штрих: третий матч, выигранный железнодорожниками 5:1, Пашнин, Рафиков, Аверин, Ильенко и Апальков завершили с отрицательным коэффициентом полезности «-1». Ларчик открывается просто — три из пяти шайб гости забросили в большинстве.
Начало: 19.30,
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