У Лазарева диагностирован сильный ушиб, ему предстоит пройти процедуру МРТ
Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, у форварда «Салавата Юлаева» Антона Лазарева диагностирован сильный ушиб, однако ему предстоит пройти дополнительный осмотр.
«У Антона Лазарева сильный ушиб, он отправится на дополнительную процедуру МРТ. Возможно, он ещё сможет сыграть в серии с “Ак Барсом”. Но загадывать нельзя. У Максима Майорова перелом кисти, у Дмитрия Макарова перелом рёбер», — пояснил источник.
Майоров и Макаров получили травмы в первой игре серии, а Лазарева травмировал Степан Захарчук по ходу третьего матча.
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