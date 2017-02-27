У Лазарева диагностирован сильный ушиб, ему предстоит пройти процедуру МРТ

«У Антона Лазарева сильный ушиб, он отправится на дополнительную процедуру МРТ. Возможно, он ещё сможет сыграть в серии с “Ак Барсом”. Но загадывать нельзя. У Максима Майорова перелом кисти, у Дмитрия Макарова перелом рёбер», — пояснил источник.



Майоров и Макаров получили травмы в первой игре серии, а Лазарева травмировал Степан Захарчук по ходу третьего матча.