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27 февраля 2017, 11:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

У Лазарева диагностирован сильный ушиб, ему предстоит пройти процедуру МРТ

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, у форварда «Салавата Юлаева» Антона Лазарева диагностирован сильный ушиб, однако ему предстоит пройти дополнительный осмотр.

«У Антона Лазарева сильный ушиб, он отправится на дополнительную процедуру МРТ. Возможно, он ещё сможет сыграть в серии с “Ак Барсом”. Но загадывать нельзя. У Максима Майорова перелом кисти, у Дмитрия Макарова перелом рёбер», — пояснил источник.

Майоров и Макаров получили травмы в первой игре серии, а Лазарева травмировал Степан Захарчук по ходу третьего матча.

Салават Юлаев
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Новости КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лазарев получил перелом грудных позвонков

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лазарев получил перелом грудных позвонков

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Лазарев получил повреждение в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом», игроку поставлен предварительный диагноз — перелом шести-семи грудных позвонков. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе уфимского клуба.
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