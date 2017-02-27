«Адмирал» обыграл «Авангард»
Счет — 4:3.
В третьем матче серии
«Адмирал» начал сверхагрессивно: два большинства, огнедышащий напор трибун, игровое преимущество, прессинг и броски. Как итог, Барбашев на добивании реализовал «5 на 4» — 1:0.
В середине второго периода противника с интервалом в 28 секунд обменялись голами. Сначала Казаков со среднего пятака расстрелял Фурха — 2:0.
Омичи ответили с добивания — Соботка оказался самым настойчивым перед вратарской — 2:1.
Однако приморцы «закусили» и забили в меньшинстве: Жафяров с Краснослободцевым разыграли два в один — 3:1.
За 24 секунды до перерыва Пьянов исполнил сольный номер, вновь сократив отставание омичей до минимума — 3:2.
15 секунд прошло с начала третьего периода, и «Авангард» сравнял: Лемтюгов и Хохряков разложили два в один — 3:3.
Но «Адмирал» не дрогнул, и Казаков забил невероятный гол сумасшедшим кистевым от правого борта, который засчитали только после долгого просмотра видеоповтора — 4:3.
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