Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до «Салавата»
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.
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В КХЛ стартовал главный отрезок сезона. 16 команд вышли в
На следующей неделе состоятся решающие игры в первом раунде
Казань
Москва
Хельсинки
Ярославль
Санкт-Петербург
Подольск
Омск
Владивосток
Челябинск
Уфа
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