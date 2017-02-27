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27 февраля 2017, 1:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до «Салавата»

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От Ак Барса до Салавата - Фото Увеличить
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В КХЛ стартовал главный отрезок сезона. 16 команд вышли в плей-офф и постараются пройти как можно дальше в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА, «Локомотив», СКА и «Магнитка» сделали хорошие заявки на выход в следующий раунд, выигрывая в своих сериях 3−0. В других противостояниях вся борьба ещё впереди. «Торпедо» не отпустило московское «Динамо» на Западе, а «Салават Юлаев» и «Адмирал» не сдались без боя «Ак Барсу» и «Авангарду» соответственно.

На следующей неделе состоятся решающие игры в первом раунде плей-офф, а пока предлагаем вам насладиться красотой, которая окружала прошедшие игры в розыгрыше Кубка Гагарина.

Казань


Москва


Хельсинки


Ярославль


Санкт-Петербург


Подольск


Омск


Владивосток


Челябинск


Уфа
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Новости КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лазарев получил перелом грудных позвонков

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лазарев получил перелом грудных позвонков

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Лазарев получил повреждение в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом», игроку поставлен предварительный диагноз — перелом шести-семи грудных позвонков. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе уфимского клуба.
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