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26 февраля 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лазарев получил перелом грудных позвонков

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Лазарев получил повреждение в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом», игроку поставлен предварительный диагноз — перелом шести-семи грудных позвонков. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе уфимского клуба.

Нападающий пострадал в столкновении с защитником Ак Барса Степаном Захарчуком. Увеличить
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Инцидент произошел в первом периоде. Лазарев пострадал в столкновении с защитником «Ак Барса» Степаном Захарчуком. Игра завершилась победой «Салавата Юлаева» (4:3), счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу казанской команды.

«У Лазарева предварительно диагностирован перелом шести- семи позвонков грудного отдела и обширная гематома», — говорится в сообщении.

О сроках восстановления Лазарева пока не сообщается.

Четвертый матч серии пройдет в Уфе 28 февраля.

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