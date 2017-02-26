Хоккеист «Салавата Юлаева» Лазарев получил перелом грудных позвонков

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Инцидент произошел в первом периоде. Лазарев пострадал в столкновении с защитником «Ак Барса» Степаном Захарчуком. Игра завершилась победой «Салавата Юлаева» (4:3), счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу казанской команды.

«У Лазарева предварительно диагностирован перелом шести- семи позвонков грудного отдела и обширная гематома», — говорится в сообщении.

О сроках восстановления Лазарева пока не сообщается.

Четвертый матч серии пройдет в Уфе 28 февраля.