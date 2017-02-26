Тренер Воробьев: Мозякин мог бы реализовать себя в НХЛ
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Мозякин мог бы реализовать себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение высказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев, чьи слова приводит
пресс-служба КХЛ.
Ранее Мозякин в третьем матче 1/8 финала
«Сергей — действительно уникальный нападающий, все его рекорды говорят сами за себя, мне очень приятно работать с этим человеком, — сказал Воробьев. — Мозякин — бесподобный игрок, отличный семьянин и хороший человек. Я думаю, он и в НХЛ реализовал бы себя. Могли быть сложности, если бы в НХЛ играли по старым правилам, когда разрешались захваты и задержки, тогда Мозякину там было бы сложнее, а так с его финишем, с его броском, он точно показал бы себя в НХЛ на сто процентов».
Также своим мнением об уникальности Мозякина поделился его партнер по команде форвард Данис Зарипов. «Уникальность у него в каждом шаге, в каждом действии, как жизненном, так и игровом. Это не мои слова, меня поддержит
Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА, в 2006 году перешел в «Атлант», в 2011-м — в «Металлург». Он является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.
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