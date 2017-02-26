Тренер Воробьев: Мозякин мог бы реализовать себя в НХЛ

Ранее Мозякин в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ против пекинского «Куньлунь Ред Стар» набрал 1000-е очко в карьере, став первым игроком в истории чемпионатов страны, достигшим этой отметки.

«Сергей — действительно уникальный нападающий, все его рекорды говорят сами за себя, мне очень приятно работать с этим человеком, — сказал Воробьев. — Мозякин — бесподобный игрок, отличный семьянин и хороший человек. Я думаю, он и в НХЛ реализовал бы себя. Могли быть сложности, если бы в НХЛ играли по старым правилам, когда разрешались захваты и задержки, тогда Мозякину там было бы сложнее, а так с его финишем, с его броском, он точно показал бы себя в НХЛ на сто процентов».

Также своим мнением об уникальности Мозякина поделился его партнер по команде форвард Данис Зарипов. «Уникальность у него в каждом шаге, в каждом действии, как жизненном, так и игровом. Это не мои слова, меня поддержит пол-лиги, особенно все вратари, которые изучили его уже от и до — все его действия на льду, все его техники броска и техники обводки, но все равно пропускают, и все удивлены, насколько просто Сергею это удается, все знают, куда он бросает, но поймать не могут, все знают, как он обводит, но остановить не могут. И на самом деле, это немалый труд, все установленные рекорды — итог его большой работы».

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА, в 2006 году перешел в «Атлант», в 2011-м — в «Металлург». Он является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.