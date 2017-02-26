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26 февраля 2017, 17:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Салават Юлаев» размочил счет в серии с «Ак Барсом» в 1/8 финала

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и одержал первую победу в противостоянии.

МОСКВА 26 фев — Р-Спорт. Уфимский Салават Юлаев обыграл казанский Ак Барс в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и одержал первую победу в противостоянии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Кирилл Капризов (на 6-й минуте), Денис Куляш (8), Линус Умарк (24) и Энвер Лисин (52). У «Ак Барса» забили Федор Малыхин (24), Иржи Секач (32) и Джастин Азеведо (34).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды проведут 28 февраля в Уфе.

26.02.2017 14:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Уфа Арена"
Салават Юлаев 4:3 Ак Барс
(2:0, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Андрей Гаврилов 33:59 (Н. Сведберг 33:59) Эмиль Гарипов 59:05
1-й период
04:32 Максим Гончаров
Денис Хлыстов 04:32
Денис Хлыстов 04:32
05:15 Кирилл Капризов (Л. Умарк)
07:59 Денис Куляш (Э. Лисин, Д. Паршин)
Джастин Азеведо 09:32
Степан Захарчук 14:59
2-й период
Рафаэль Батыршин 21:27
23:06 Линус Умарк (И. Григоренко, С. Леписто)
Федор Малыхин (А. Лукоянов) 23:30
Роман Абросимов 28:54
29:31 Игорь Григоренко
Иржи Секач (В. Токранов, А. Свитов) 31:18
33:17 Игорь Григоренко
Джастин Азеведо (В. Токранов, В. Ткачев) 33:59
3-й период
40:00 Игорь Григоренко
51:04 Энвер Лисин (Д. Паршин)
53:42 Денис Бодров
59:42 Максим Гончаров
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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