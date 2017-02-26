«Салават Юлаев» размочил счет в серии с «Ак Барсом» в 1/8 финала

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Кирилл Капризов (на 6-й минуте), Денис Куляш (8), Линус Умарк (24) и Энвер Лисин (52). У «Ак Барса» забили Федор Малыхин (24), Иржи Секач (32) и Джастин Азеведо (34).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды проведут 28 февраля в Уфе.