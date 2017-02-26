«Салават Юлаев» размочил счет в серии с «Ак Барсом» в 1/8 финала
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и одержал первую победу в противостоянии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).
Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Кирилл Капризов (на 6-й минуте), Денис Куляш (8), Линус Умарк (24) и Энвер Лисин (52). У «Ак Барса» забили Федор Малыхин (24), Иржи Секач (32) и Джастин Азеведо (34).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды проведут 28 февраля в Уфе.
|26.02.2017 14:30
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|4:3
|Ак Барс
|(2:0, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Андрей Гаврилов 33:59 (Н. Сведберг 33:59)
|Эмиль Гарипов 59:05
|1-й период
|04:32
|Максим Гончаров
|Денис Хлыстов
|04:32
|Денис Хлыстов
|04:32
|05:15
|Кирилл Капризов (Л. Умарк)
|07:59
|Денис Куляш (Э. Лисин, Д. Паршин)
|Джастин Азеведо
|09:32
|Степан Захарчук
|14:59
|2-й период
|Рафаэль Батыршин
|21:27
|23:06
|Линус Умарк (И. Григоренко, С. Леписто)
|Федор Малыхин (А. Лукоянов)
|23:30
|Роман Абросимов
|28:54
|29:31
|Игорь Григоренко
|Иржи Секач (В. Токранов, А. Свитов)
|31:18
|33:17
|Игорь Григоренко
|Джастин Азеведо (В. Токранов, В. Ткачев)
|33:59
|3-й период
|40:00
|Игорь Григоренко
|51:04
|Энвер Лисин (Д. Паршин)
|53:42
|Денис Бодров
|59:42
|Максим Гончаров
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter