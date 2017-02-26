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26 февраля 2017, 17:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Барыс» победил «Трактор» и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Астанинский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Астанинский Барыс обыграл челябинский Трактор в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). В составе «Барыса» дубль сделал Найджел Доус (24-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Кори Тривино (59). У «Трактора» отличился Дмитрий Пестунов (20).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Барыса». Четвертый матч команды проведут 28 февраля в Астане.

26.02.2017 14:00 Зрители 10002 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 3:1 Трактор
(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Анвар Гатиятулин
Вратари
Хенрик Карлссон Павел Францоуз 58:16 (П. Францоуз 58:50-59:45)
1-й период
06:23 Брендан Шиннимин
Алексей Петров 06:23
Александр Шаров 12:42
Иржи Новотны 15:55
17:46 Кори Тривино
Дмитрий Пестунов (П. Щехура) 19:29
2-й период
Николай Белов 22:56
23:49 Найджел Доус (К. Пушкарев)
Владимир Денисов 24:28
Дерек Рой 25:39
29:32 Дастин Бойд
Максим Якуценя 29:32
Максим Якуценя 29:32
33:16 Мартен Сан-Пьер
Дмитрий Пестунов 33:16
Александр Шаров 33:16
38:29 Александр Липин
3-й период
40:47 Найджел Доус
Владимир Денисов 45:35
Владимир Денисов 45:35
45:44 Мартен Сан-Пьер
50:18 Максим Семенов
52:56 Дастин Бойд
58:50 п.в. Кори Тривино
Овертайм
60:00 Иван Кучин
Статистика
18 Штрафное время 40
7 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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