«Барыс» победил «Трактор» и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). В составе «Барыса» дубль сделал Найджел Доус (24-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Кори Тривино (59). У «Трактора» отличился Дмитрий Пестунов (20).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Барыса». Четвертый матч команды проведут 28 февраля в Астане.