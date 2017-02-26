«Барыс» победил «Трактор» и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Астанинский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). В составе «Барыса» дубль сделал Найджел Доус (24-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Кори Тривино (59). У «Трактора» отличился Дмитрий Пестунов (20).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Барыса». Четвертый матч команды проведут 28 февраля в Астане.
|26.02.2017 14:00
|Зрители 10002
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Барыс-Арена"
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Хенрик Карлссон
|Павел Францоуз 58:16 (П. Францоуз 58:50-59:45)
|1-й период
|06:23
|Брендан Шиннимин
|Алексей Петров
|06:23
|Александр Шаров
|12:42
|Иржи Новотны
|15:55
|17:46
|Кори Тривино
|Дмитрий Пестунов (П. Щехура)
|19:29
|2-й период
|Николай Белов
|22:56
|23:49
|Найджел Доус (К. Пушкарев)
|Владимир Денисов
|24:28
|Дерек Рой
|25:39
|29:32
|Дастин Бойд
|Максим Якуценя
|29:32
|Максим Якуценя
|29:32
|33:16
|Мартен Сан-Пьер
|Дмитрий Пестунов
|33:16
|Александр Шаров
|33:16
|38:29
|Александр Липин
|3-й период
|40:47
|Найджел Доус
|Владимир Денисов
|45:35
|Владимир Денисов
|45:35
|45:44
|Мартен Сан-Пьер
|50:18
|Максим Семенов
|52:56
|Дастин Бойд
|58:50
|п.в.
|Кори Тривино
|Овертайм
|60:00
|Иван Кучин
Статистика
|18
|Штрафное время
|40
|7
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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