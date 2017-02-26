Мозякин доехал до тысячи

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АДМИРАЛЬСКИЙ ЧАС.

Запал команды Андриевского мог остановить «Авангард» еще в первом матче, но кубковый опыт и выносливость позволили омичам дважды порадовать своих болельщиков. Дома дальневосточные парни явно настроились на победу — сдержали соперника на старте, а затем сами принялись агрессивно атаковать. Вскоре сработало большинство. Ошибка Кучерявенко вывела трех «моряков» к пятаку, и Сергей Барбашев здорово добил в пустой угол.

Во втором периоде владивостокцы также эффективно использовали огрехи соперника. Сначала омских защитников наказали за нерасторопность с первым пасом, а в завершение Краснослободцев отличился в меньшинстве. «Матч проигран за счет наших ошибок», — признал на пресс-конференции Федор Канарейкин. — «Мы совершали много неправильных действий в своей зоне, отсюда и создавались моменты. Не думаю, что мы уступали дальневосточникам по функциональному состоянию».

Расслабляться против подопечных Канарейкина крайне противопоказано. Проигрывая в две шайбы, Соботка и Пьянов каждый раз разрыв сокращали, а уже на 15-й секунде третьего Лемтюгов и Хохряков устроили хозяевам холодный душ, аккуратно разыграв «два в один». Казалось бы, самое время брать «Адмирал» тепленьким, но вышло наоборот. В отсутствии лучшего бомбардира регулярки Роберта Саболича разыгрался Максим Казаков, забивавший родному клубу в обеих встречах в Омске. На этот раз крайний продолжил горящую серию еще во втором отрезке, а в концовке принес победу, нокаутировав Фурха с острейшего угла.

МОЗЯКИН И ВРАТАРИ.

Три матча от главного бомбардира страны ждали тысячного очка, но Сергею категорически не везло — в завершении и даже в передачах партнерам, отгрузивших «Куньлуню» 9 шайб за две игры на Южном Урале. Наконец, самый ожидаемый личный рубеж плей-офф покорился как должно — голом в 916-й игре. Секундами ранее Кархунен парировал фирменный выстрел лидера «Магнитки», однако тот окунулся в борьбу и с «мясом» занес шайбу. Показалось, что помимо самого Сергея с облегчением вздохнули даже противники.

При многочисленных зрителях китайцы поначалу не блекли на фоне фаворита «Востока» и даже вышли вперед. Под занавес первого отрезка Линус Виделль сделал заявку на лучший гол плей-офф. Швед прекрасно объехал всю магнитогорскую четверку и переиграл Василия Кошечкина.

Опытнейший голкипер сохранял минимальное отставание по ходу второго периода, а в концовке удержал победу. Выручал и Томи Кархунен, но с подправленной Платоновым шайбой и выстрелом Зарипова финн не справился. Российская тройка вернула пекинцев в игру, но массированного штурма и овертайма «Металлург» не допустил.