Мозякина «разбудил» невероятный и издевательский гол Виделля
Третья победа «Металлурга» в серии
плей-офф запомнится 1000-м очком Сергея Мозякина. Но самый умопомрачительный гол сегодня забил не он.
Конечно, феноменальный рекорд капитана Сергея Мозякина в этом поединке оставил в тени и сам результат матча. И даже борьбу в этой паре в первом раунде
А между тем, китайскому новичку КХЛ, «Куньлуню», который не отпраздновал еще и года со дня своего рождения удалось в этом противостоянии навязать нашему действующему чемпиону отчаянную борьбу. И я думаю, что отчасти именно эта борьба Мозякина сегодня и «разбудила», заставила бороться на пределе и вывела на рекорд.
Вы вспомните, как эта серия вообще развивалась.
Первый матч. «Металлург» выходит вперед, быстро увеличивает преимущество, доводит счет до 4:0. И… сбрасывает обороты. Итог — 4:2 в пользу уральцев.
Второй матч. Хозяева снова первыми открывают счет. Но вот потом команда Владимира Юрзинова его сравнивает. Даже выходит вперед. Упорная борьба идет до самых последних минут, когда гости меняют голкипера на шестого полевого игрока и пропускают в пустые ворота — 5:3.
И вот третий поединок. В котором, китайский клуб, на мой взгляд сделал еще один шаг вперед.
«Куньлунь», наконец, первым открыл счет. И как! Пусть вас не смущает, что эта шайба была заброшена хозяевами в большинстве. Потому что все там сделал от начала и до конца всего один человек — нападающий Линус Виделль.
Не знаю, что за «коридор» Виделль увидел в конце первого периода в обороне магнитогорцев. Но вот уральцы его словно в упор не видели!
Форвард «Куньлуня», получив шайбу в своей зоне, сперва «один в один» обыгрывает Дениса Казионова. Затем так же легко и элегантно, набирая скорость уходит от Виктора Антипина. Но перед ним еще аж два игрока «Металлурга». И что? Виделль проскакивает между Евгением Бирюковым и Оскаром Осалой оставляя и их за спиной!
Теперь Василий Кошечкин. И уже даже
Фантастический гол! Он наверняка мог и по идее должен возглавить
Но
Ведь перед этим «Магнитка» имела преимущество «5 на 3», но успеха из него не извлекла. А на пропущенный гол ответила сразу тремя! Денис Платонов счет сравнял. А вывел уральцев вперед, как и положено капитану, Мозякин. Сергей в
Однако «Куньлунь» вновь не сдался, сражался до конца и уступил на этот раз с минимальным счетом — 2:3. Поэтому победный гол в этой встрече записал на свой счет партнер Мозякина по ударному звену — Данис Зарипов, реализовавший большинство. Ну, а Сергей в этом эпизоде разменял вторую тысячу, заработав еще и результативный пас.
Мозякина с рекордом! «Магнитку» — с третьей победой в серии. «Куньлунь» — с очень добротной игрой против чемпиона и крепким характером.
|26.02.2017 12:30
|Зрители 7200
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|LeSports Center
|Куньлунь
|2:3
|Металлург Мг
|(1:0, 0:2, 1:1)
|Владимир Юрзинов
|Илья Воробьев
|Томи Кархунен 59:15
|Василий Кошечкин
|1-й период
|05:01
|Томаш Марцинко
|05:01
|Томаш Марцинко
|06:03
|Миика Лахти
|Ярослав Косов
|16:06
|Ярослав Косов
|16:06
|17:56
|Линус Виделль (Т. Тайми, Т. Мянтюля)
|2-й период
|Крис Ли
|24:40
|Денис Платонов (Вик. Антипин, Е. Бирюков)
|34:12
|Александр Семин
|34:43
|Сергей Мозякин (Ян Коварж, Д. Зарипов)
|38:09
|3-й период
|53:35
|Макс Вярн
|Данис Зарипов (С. Мозякин, К. Ли)
|54:24
|55:12
|Олег Яшин (Т. Мянтюля, В. Перескоков)
|57:15
|Мартин Бакош
|Крис Ли
|57:15
|Оскар Осала
|57:15
|Крис Ли
|59:15
|10
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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