Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в третьем матче 1/8 плей-офф КХЛ
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 3:2 в третьем матче 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Пекине.
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В составе победителей шайбы забросили Евгений Бирюков (35-я минута), Сергей Мозякин (39) и Данис Зарипов (55). У хозяев отличились Линус Виделль (18) и Олег Яшин (56). Благодаря заброшенной в матче шайбе Мозякин стал первым хоккеистом в истории отечественных чемпионатов, набравшим 1000 очков. Позднее он отдал результативную передачу на Зарипова и довел число набранных очков до 1001 (473 шайбы + 528 передач).
Счет в серии стал 3−0 в пользу «Металлурга», четвертая игра пройдет 28 февраля в Пекине.
|26.02.2017 12:30
|Зрители 7200
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|LeSports Center
|Куньлунь
|2:3
|Металлург Мг
|(1:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Илья Воробьев
Вратари
|Томи Кархунен 59:15
|Василий Кошечкин
|1-й период
|05:01
|Томаш Марцинко
|05:01
|Томаш Марцинко
|06:03
|Миика Лахти
|Ярослав Косов
|16:06
|Ярослав Косов
|16:06
|17:56
|Линус Виделль (Т. Тайми, Т. Мянтюля)
|2-й период
|Крис Ли
|24:40
|Денис Платонов (Вик. Антипин, Е. Бирюков)
|34:12
|Александр Семин
|34:43
|Сергей Мозякин (Ян Коварж, Д. Зарипов)
|38:09
|3-й период
|53:35
|Макс Вярн
|Данис Зарипов (С. Мозякин, К. Ли)
|54:24
|55:12
|Олег Яшин (Т. Мянтюля, В. Перескоков)
|57:15
|Мартин Бакош
|Крис Ли
|57:15
|Оскар Осала
|57:15
|Крис Ли
|59:15
Статистика
|10
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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