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26 февраля 2017, 15:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в третьем матче 1/8 плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 3:2 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Пекине.

Счет в серии стал 3−0 в пользу Металлурга Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Евгений Бирюков (35-я минута), Сергей Мозякин (39) и Данис Зарипов (55). У хозяев отличились Линус Виделль (18) и Олег Яшин (56). Благодаря заброшенной в матче шайбе Мозякин стал первым хоккеистом в истории отечественных чемпионатов, набравшим 1000 очков. Позднее он отдал результативную передачу на Зарипова и довел число набранных очков до 1001 (473 шайбы + 528 передач).

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Металлурга», четвертая игра пройдет 28 февраля в Пекине.

26.02.2017 12:30 Зрители 7200 Плей-офф: 1/4 финала конференций LeSports Center
Куньлунь 2:3 Металлург Мг
(1:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Илья Воробьев
Вратари
Томи Кархунен 59:15 Василий Кошечкин
1-й период
05:01 Томаш Марцинко
05:01 Томаш Марцинко
06:03 Миика Лахти
Ярослав Косов 16:06
Ярослав Косов 16:06
17:56 Линус Виделль (Т. Тайми, Т. Мянтюля)
2-й период
Крис Ли 24:40
Денис Платонов (Вик. Антипин, Е. Бирюков) 34:12
Александр Семин 34:43
Сергей Мозякин (Ян Коварж, Д. Зарипов) 38:09
3-й период
53:35 Макс Вярн
Данис Зарипов (С. Мозякин, К. Ли) 54:24
55:12 Олег Яшин (Т. Мянтюля, В. Перескоков)
57:15 Мартин Бакош
Крис Ли 57:15
Оскар Осала 57:15
Крис Ли 59:15
Статистика
10 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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