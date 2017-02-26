Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» в третьем матче 1/8 плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Евгений Бирюков (35-я минута), Сергей Мозякин (39) и Данис Зарипов (55). У хозяев отличились Линус Виделль (18) и Олег Яшин (56). Благодаря заброшенной в матче шайбе Мозякин стал первым хоккеистом в истории отечественных чемпионатов, набравшим 1000 очков. Позднее он отдал результативную передачу на Зарипова и довел число набранных очков до 1001 (473 шайбы + 528 передач).

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Металлурга», четвертая игра пройдет 28 февраля в Пекине.