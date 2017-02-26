Исторический юбилей: Сергей Мозякин преодолел отметку в 1000 очков в чемпионатах страны

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26 ферваля в матче в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и пекинским «Куньлунь Ред Стар» было установлено историческое для отечественного российского хоккея достижение. Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории чемпионатов страны, преодолевшим отметку в 1000 очков за результативность.

ТАСС вспоминает путь форварда к рекорду, который в ближайшие годы никто из игроков не сможет побить.

Начало карьеры и неудачный канадский опыт

Мозякин начал заниматься хоккеем в школе ярославского «Локомотива». Кумиром будущего рекордсмена был прославленный вратарь сборной СССР Владислав Третьяк. Поначалу мальчик хотел выступать на позиции голкипера, но тренеры, оценив его потенциал, перевели его в нападение.

Юный форвард ярко проявил себя, выступая на молодежном уровне, в результате чего на него обратили внимание в Северной Америке.

В 18 лет он подписал контракт с клубом канадской Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Валь-д’Ор Форерз». В составе команды из Валь-д’Ора дела у нападающего не заладились — в сезоне-1998/99 он провел всего четыре матча, отметившись одной результативной передачей.

Возвращение в Россию и несостоявшийся переход в НХЛ

Такое положение дел не устраивало нападающего — в 1999 году он решил вернуться на родину за игровой практикой. Его новым клубом стал московский ЦСКА, в составе которого Мозякин три сезона выступал и в высшей лиге (второй по силе турнир после суперлиги), показывая неплохую результативность. В 2002 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий был выбран в девятом раунде под общим 263-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс», но остался в России. Именно решение не уезжать за океан позволило Мозякину в дальнейшем установить множество рекордов. Однако, до этого было еще далеко.

Нападающий продолжил играть за ЦСКА, но уже в суперлиге (самый представительный турнир российского хоккея). От года к году его результативность росла, а в сезоне-2005/06 он стал лучшим бомбардиром чемпионата (20 шайб и 32 передачи).

Его следующим клубом стал подмосковный «Химик», впоследствии переименованный в «Атлант». За команду, которая базировалась в Мытищах, Мозякин играл с 2006 по 2011 год, причем в самыми неудачными в плане индивидуальной статистики для него стали сезоны, в которых он останавливался на цифре 27, будь то шайбы или передачи.

Переход в «Магнитку» и пора рекордов

В 2011 году он вновь решил сменить обстановку, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом». По началу он не мог в полной мере адаптироваться к новой команде — в дебютном сезоне он набрал всего 39 очков (20+19). Такой низкой результативности Мозякин не показывал со времен выступления в высшей лиге. Приспособившись к игре в уральской команде, форвард вернулся на привычный уровень игры. За последние пять лет он четыре раза становился лучшим бомбардиром и снайпером лиги в регулярных чемпионатах (только в сезоне-2014/15 он уступил в споре за эти звания Александру Радулову и Стиву Мозесу соответственно).

В сезонах-2013/14 и 2015/16 он помог «Металлургу» выиграть главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.

Что касается индивидуальных достижений, то самых урожайным для Мозякина выдался именно нынешний сезон. Помимо достижения отметки в 1000 очков, ему покорились следующие «вершины»:

Лучший снайпер в истории чемпионатов СССР/России — 473 шайбы.

Максимальное количество очков за результативность за сезон в чемпионате КХЛ — 85.

Максимальное число заброшенных шайб за сезон в чемпионате КХЛ — 48.

Лучший снайпер и бомбардир в истории магнитогорского «Металлурга» — 481 очков (237 шайб и 244 передачи).

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 26.02.2017, 12:30 2:3 Куньлунь Металлург Мг

Топ-5 снайперов отечественного хоккея

Преодолев отметку в 1000 очков, форвард навсегда вошел в историю хоккея страны. Возможно, со временем его именем будет назван клуб, в который будут включаться игроки, достигшие этой гроссмейстерской отметки.

В пятерку лучших за всю историю хоккея входят прославленные игроки прошлого, выступавшие за самый титулованный клуб СССР — ЦСКА, Владимир Петров (717 — 370+347), Сергей Макаров (710 — 322+388) и Борис Михайлов (652 — 428+224).

Андрей Михайлов.