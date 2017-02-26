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26 февраля 2017, 14:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Мозякин — первый игрок в истории отечественного хоккея, набравший 1000 очков

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин стал первым игроком в истории российского хоккея, которому удалось набрать 1000 очков в отечественных чемпионатах.

Двукратный обладатель Кубка <span class=error>Гагарина</span> Сергей <span class=error>Мозякин</span> стал первым игроком в истории российского хоккея которому удалось набрать 1000 очков в отечественных чемпионатах. Увеличить
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Юбилейным стал гол в третьем матче текущего плей-офф с «Куньлунь Ред Стар».

Своё первое очко Мозякин набрал в дебютном для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года в качестве игрока ЦСКА — голевой пас в матче с «Витязем». Своё 100-е очко Мозякин набрал в качестве игрока ЦСКА 22 января 2005 года в матче с «Ладой».

500-е очко хоккеист набрал 24 февраля 2011 года — в качестве игрока «Атланта» в матчерегулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». 16 марта 2015 года Мозякин, уже выступая за «Магнитку», набрал 819 (380+439) очко и стал рекордсменом отечественных чемпионатов, обогнав Максима Сушинского. 900-е очко (417+483) Мозякин набрал 14 марта 2016 года — в матче с «Сибирью».

На отметке 999 очков Мозякин остановился 16 февраля 2017 года. С тех пор «Металлург» провёл один матч в регулярном чемпионате и два — в плей-офф. В третьем кубковом матче он набрал тысячное очко.

Металлург Мг
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Новости КХЛ

Сергей Мозякин набрал 1000-е очко в карьере

Сергей Мозякин набрал 1000-е очко в карьере

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина в серии против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.
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