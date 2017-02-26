Мозякин — первый игрок в истории отечественного хоккея, набравший 1000 очков
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин стал первым игроком в истории российского хоккея, которому удалось набрать 1000 очков в отечественных чемпионатах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Юбилейным стал гол в третьем матче текущего
Своё первое очко Мозякин набрал в дебютном для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года в качестве игрока ЦСКА — голевой пас в матче с «Витязем». Своё 100-е очко Мозякин набрал в качестве игрока ЦСКА 22 января 2005 года в матче с «Ладой».
500-е очко хоккеист набрал 24 февраля 2011 года — в качестве игрока «Атланта» в матчерегулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». 16 марта 2015 года Мозякин, уже выступая за «Магнитку», набрал 819 (380+439) очко и стал рекордсменом отечественных чемпионатов, обогнав Максима Сушинского. 900-е очко (417+483) Мозякин набрал 14 марта 2016 года — в матче с «Сибирью».
На отметке 999 очков Мозякин остановился 16 февраля 2017 года. С тех пор «Металлург» провёл один матч в регулярном чемпионате и два — в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter