Сергей Мозякин набрал 1000-е очко в карьере
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина в серии против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.
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Историческое событие произошло на 39-й минуте встречи в Пекине. Теперь на счету 35-летнего лидера атак магнитогорского клуба 467 шайб и 533 голевые передачи.
Напомним, что до этого в текущем сезоне Мозякин обновил еще несколько рекордов: 13 сентября 2016 капитан «Магнитки» обновил казалось бы вечный рекорд по голам в отечественных чемпионатах, ранее принадлежавший Борису Михайлову (428 шайб); 19 января 2017 — по заброшенным шайбам за сезон КХЛ (Стив Мозес — 36); 1 февраля 2017 — по очкам за сезон КХЛ (Александр Радулов — 80) и голам в большинстве за один чемпионат КХЛ (Павел Брендл — 18); 3 февраля — по очкам в одном сезоне отечественных чемпионатов (Алексей Морозов — 83).
Добавим, что в регулярном чемпионате КХЛ на счету Мозякина 85 (48 + 37) очков.
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