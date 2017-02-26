Три привета Казакову родному Омску
Третий матч серии «Авангард» — «Адмирал» завершился в пользу моряков — 4:3.
Уже трижды за три игры ворота «ястребов» поразил их воспитанник Максим Казаков. Теперь серия точно вернется в Омск.
— Не «Авангард» нас дважды обыграл, — уверял один из руководителей «Адмирала» после омской части серии.
Кто — босс уточнять не стал. Вторую половину матча номер два (3:6) гости провели без главного тренера Александра Андриевского.
Наставник «Адмирала» ответил на третий гол Лемтюгова, бросив фляжку с водой на лед, за что был выдворен с лавки. А шайбу омичи забросили при любопытных обстоятельствах. Тот же Лемтюгов, когда его команда имела численное преимущество, в своей зоне бросил на борт лидера атак моряков Саболича. Тот на карачках пополз к своей скамейке, а хозяева провели разящую атаку, которую завершил Лемтюгов. Этот момент оказался переломным. Как в матче, так и для бедолаги Саболича. У словенца перелом ключицы. Силовой же прием «ястреба» признали чистым.
Карательный орган КХЛ смилостивился над Андриевским, тренер избежал дисквалификации. Наверное,
А вот нарушение омича и бывшего капитана «Адмирала» Зубова, засадившего клюшкой моряку Блуму в область паза, переквалифицировали, заменив дев минуты на (5+20), но без дисквалификации. Впрочем, «Авангард» и так понес потери в живой силе — травму получил один из его лидеров Бурдасов. Лазарет адмиралтейцев пополнил центрфорвард Саюстов.
— Вот вернемся домой, и все будет
Домой… Моряки покинули родные стены в конце января и с тех пор не возвращались. Да что там, омичи прилетели в столицу Приморья даже раньше адмиралтейцев.
В «Адмирале» мне объяснили, что любой матч
«Адмиралу» такое удовольствие не по карману. Тем более что генеральный директор клуба ныне коротает время в СИЗО. Могли бы пригласить Гимаев. Но… голос российского хоккея болел за моряков из московской студии.
Игра жгла. Хозяева убегали вперед, гости догоняли. Когда счет вырос до 3:1, казалось, ничто не помешает «Адмиралу» без приключений пришвартоваться в победной гавани. Но две омские шайбы — в раздевалку и из раздевалки — на 15-й секунде третьего периода выровняли ситуацию.
Все решил авантюрный бросок Казакова с острого угла. Все произошло настолько быстро, что гол разглядели после похода в «кино». Шайба выскочила в поле, ударившись в телекамеру внутри ворот. Привет вратарю Фурху и родному Омску!
Воспитанник «Авангарда» Казаков оформил дубль, а всего на его счету три шайбы в серии с родным клубом.
|26.02.2017 10:00
|Зрители 5828
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Фетисов Арена"
|Александр Андриевский
|Федор Канарейкин
|Игорь Бобков
|Доминик Фурх 59:39
|1-й период
|Илья Зубов
|00:55
|Виталий Меньшиков
|09:07
|09:53
|Сергей Барбашев (В. Ткачев)
|14:07
|Антон Волченков
|18:56
|Владимир I Ткачев
|Владимир Соботка
|18:56
|2-й период
|31:23
|Максим Казаков (Д. Алексеев)
|Владимир Соботка (А. Пережогин, Н. Лемтюгов)
|31:51
|33:22
|Максим Казаков
|35:03
|Вадим Краснослободцев (Д. Жафяров, А. Земченок)
|Валентин Пьянов (Е. Мартынов, В. Соботка)
|39:36
|3-й период
|Петр Хохряков (Н. Лемтюгов, Э. Густафссон)
|40:15
|54:13
|Максим Казаков (Д. Жафяров)
|56:01
|Вадим Краснослободцев
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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