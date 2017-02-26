Обзор дня: выдуманный скандал

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Я бы не стал говорить, что фотографии игроков «Салавата Юлаева», которые пьют пиво во время серии с «Ак Барсом» — большой скандал. И уж точно это никакой не вброс, с целью расшатать обстановку в уфимском клубе. Там-то за регулярный чемпионат все и так расшатано, что дальше некуда. Хоккеисты все-таки должны понимать, что теперь у всех есть фотоаппараты. То есть вообще поголовно у всех. И они должны осознавать, что их многие знают в лицо. В конце концов, могли бы снять кабинет в ресторане, сделать так, чтобы их никто не видел. Но такая открытость говорит скорее о том, что парни не чувствовали за собой никакой вины. Выпили пива, без крепких напитков, поужинали. Время просто не то, чтобы так подставляться. А то, что многие употребляют крепкие или некрепкие напитки мы и так знали. У нас даже клипы музыкальные на эту тему есть.

СЕРИЯ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ.

Как же все-таки легко потерять преимущество и уверенность в своих силах. Если бы динамовцы из Москвы во второй игре не стали бы заниматься посторонними вещами, а дожали «Торпедо» в основное время, то и третья игра получилась бы легче. Но они позволили сопернику прийти в себя, получить уверенность в своих силах. Да, случился курьезный гол, который принес победу команде Сергея Орешкина, но упущено было гораздо больше. Надо признать, что серия между этими западными клубами оправдывает себя. Нервы, стычки, маленькие и большие скандалы. В этот раз было больше хоккея, чем в предыдущих двух встречах, и потому следующий матч, конечно, нужно выносить на федеральный канал. Поправьте картинку из Нижнего и будет лучшая реклама российскому хоккею.

8 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФУРХА.

Агент чешского вратаря «Авангарда» Доминика Фурха дал интервью местным СМИ, в котором рассказал, что его клиент раздумывает над предложениями из НХЛ. Уверен, что он приукрасил, сообщив, что у голкипера из сразу восемь. Но даже если есть пара, то уже неплохо. Проблема же в том, что Фурх не хочет ехать в фарм-клуб и ждет лишь односторонний контракт. И потому еще ничего не решено по его будущему. Раз из якобы восьми команд никто не сделал достойного предложения, то шансы на то, что Фурх действительно уедет, не выше, чем шансы на то, что останется в Омске. Но знаем ли мы, каким будет «Авангард» в следующем году? Не имеем никакого представления!

В КОШКИ МЫШКИ.

«Йокерит» в серии с ЦСКА прыгает выше головы, организовав уже два овертайма. Но есть ощущение, что армейцы просто позволяют финскому клубу чувствовать будто у них есть надежда. Когда надо, хоккеисты собираются и добиваются результата. Злую шутку для команды Дмитрия Квартальнова сыграл первый матч, когда вообще получалось все. А финны же много говорят, что в следующий раз получится, но на деле с грохотом проваливаются. Разочаровывают те, на кого была большая надежда. Мика Ниеми из раза в раз заканчивает встречу с отрицательным показателем полезности, а у Петера Регина пропала вся острота. Не тянет и Сакари Салминен. До конца плей-офф потерян из-за травмы Роопе Талая, но он играл по 10−11 минут и особого значения для команды не имел. Другой вопрос, что менять его некем.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Мартиньш КАРСУМС «Динамо» М

Не нанес ни одного броска и закончил матч с показателем «-3».

Максим АФИНОГЕНОВ «Витязь»

Завершил встречу с показателем полезности — «-3».

Мика НИЕМИ «Йокерит»

Игровое время сокращается, но стабильность не уходит. Вновь — «-2».