Обзор дня: выдуманный скандал
Игроки «Салавата Юлаева», возможно, не нарушали режим, но все равно виноваты, Доминик Фурх раздумывает над отъездом в НХЛ, а серия «Динамо» (Москва) — «Торпедо» спасает первый раунд
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Я бы не стал говорить, что фотографии игроков «Салавата Юлаева», которые пьют пиво во время серии с «Ак Барсом» — большой скандал. И уж точно это никакой не вброс, с целью расшатать обстановку в уфимском клубе.
СЕРИЯ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ.
Как же
8 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФУРХА.
Агент чешского вратаря «Авангарда» Доминика Фурха дал интервью местным СМИ, в котором рассказал, что его клиент раздумывает над предложениями из НХЛ. Уверен, что он приукрасил, сообщив, что у голкипера из сразу восемь. Но даже если есть пара, то уже неплохо. Проблема же в том, что Фурх не хочет ехать в
В КОШКИ МЫШКИ.
«Йокерит» в серии с ЦСКА прыгает выше головы, организовав уже два овертайма. Но есть ощущение, что армейцы просто позволяют финскому клубу чувствовать будто у них есть надежда. Когда надо, хоккеисты собираются и добиваются результата. Злую шутку для команды Дмитрия Квартальнова сыграл первый матч, когда вообще получалось все. А финны же много говорят, что в следующий раз получится, но на деле с грохотом проваливаются. Разочаровывают те, на кого была большая надежда. Мика Ниеми из раза в раз заканчивает встречу с отрицательным показателем полезности, а у Петера Регина пропала вся острота. Не тянет и Сакари Салминен. До конца
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Мартиньш КАРСУМС «Динамо» М
Не нанес ни одного броска и закончил матч с показателем «-3».
Максим АФИНОГЕНОВ «Витязь»
Завершил встречу с показателем полезности — «-3».
Мика НИЕМИ «Йокерит»
Игровое время сокращается, но стабильность не уходит. Вновь — «-2».
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