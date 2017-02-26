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26 февраля 2017, 12:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Адмирал» победил «Авангард» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3 в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу Авангарда Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Сергей Барбашев (10-я минута), Максим Казаков (32, 54) и Вадим Краснослободцев (36). У гостей отличились Владимир Соботка (32), Валентин Пьянов (40) и Петр Хохряков (41).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Четвертая игра серии пройдет 28 февраля во Владивостоке.

26.02.2017 10:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Фетисов Арена"
Адмирал 4:3 Авангард
(1:0, 2:2, 1:1)
Главные тренеры
Александр Андриевский Федор Канарейкин
Вратари
Игорь Бобков Доминик Фурх 59:39
1-й период
Илья Зубов 00:55
Виталий Меньшиков 09:07
09:57 Сергей Барбашев (В. Ткачев)
14:07 Антон Волченков
18:56 Владимир I Ткачев
Владимир Соботка 18:56
2-й период
31:23 Максим Казаков (Д. Алексеев)
Владимир Соботка (А. Пережогин, Н. Лемтюгов) 31:51
33:22 Максим Казаков
35:03 Вадим Краснослободцев (Д. Жафяров, А. Земченок)
Валентин Пьянов (В. Соботка) 39:36
3-й период
Петр Хохряков (Н. Лемтюгов, Э. Густафссон) 40:15
54:13 Максим Казаков (Д. Курашов)
56:01 Вадим Краснослободцев
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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СДК КХЛ не стал накладывать дисквалификацию на тренера «Адмирала» Андриевского

СДК КХЛ не стал накладывать дисквалификацию на тренера «Адмирала» Андриевского

МОСКВА, 25 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ не стал накладывать дополнительную дисквалификацию на главного тренера владивостокского «Адмирала» Александра Андриевского по итогам второго матча серии первого раунда плей-офф с омским «Авангардом», заявил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Валерий Каменский.
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