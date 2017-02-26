«Адмирал» победил «Авангард» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Сергей Барбашев (10-я минута), Максим Казаков (32, 54) и Вадим Краснослободцев (36). У гостей отличились Владимир Соботка (32), Валентин Пьянов (40) и Петр Хохряков (41).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Четвертая игра серии пройдет 28 февраля во Владивостоке.