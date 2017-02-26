«Адмирал» победил «Авангард» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3 в третьем матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Сергей Барбашев (10-я минута), Максим Казаков (32, 54) и Вадим Краснослободцев (36). У гостей отличились Владимир Соботка (32), Валентин Пьянов (40) и Петр Хохряков (41).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Четвертая игра серии пройдет 28 февраля во Владивостоке.
|26.02.2017 10:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Фетисов Арена"
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Федор Канарейкин
Вратари
|Игорь Бобков
|Доминик Фурх 59:39
|1-й период
|Илья Зубов
|00:55
|Виталий Меньшиков
|09:07
|09:57
|Сергей Барбашев (В. Ткачев)
|14:07
|Антон Волченков
|18:56
|Владимир I Ткачев
|Владимир Соботка
|18:56
|2-й период
|31:23
|Максим Казаков (Д. Алексеев)
|Владимир Соботка (А. Пережогин, Н. Лемтюгов)
|31:51
|33:22
|Максим Казаков
|35:03
|Вадим Краснослободцев (Д. Жафяров, А. Земченок)
|Валентин Пьянов (В. Соботка)
|39:36
|3-й период
|Петр Хохряков (Н. Лемтюгов, Э. Густафссон)
|40:15
|54:13
|Максим Казаков (Д. Курашов)
|56:01
|Вадим Краснослободцев
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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