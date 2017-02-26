«Это не хоккей». «Динамо» на «Минск-Арене» опять проиграло «Локомотиву»
«Зубры» в одном шаге от завершения сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На самом деле автор этих строк собирался провести субботний вечер в культурном центре «Корпус» на выступлении украинской группы «Вагоновожатые». Но предложение отправиться на «Минск-Арену» воспринял с энтузиазмом. Необходимо было собственными глазами увидеть переменившиеся к Кубку Гагарина «Динамо».
Спустя два года в белорусскую столицу вернулся
Игра проходила не так, как предполагала местная торсида. Три пропущенные в первом периоде шайбы — чрезвычайно много. Болельщики
По ходу встречи сложилось впечатление, что игроки «Динамо» имели больше желания выйти в
«У нас прежде всего не было достаточно желания победить. В это время года хоккеисты должны играть абсолютно не так, как мы пока играем. И точно не так, как мы их готовили на протяжении сезона. Нет ни желания, ни рвения, важность которых в матчах на вылет парни пока не поняли и не хотят понимать». Видели это и болельщики, предусмотрительно захватившие с собой растяжку «Если вам не стыдно, то продолжайте», которая адресовалась тем, кто решал судьбу матча непременно на площадке. Защитник «Динамо» Евгений Лисовец вину признал и принес извинения: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. То, что мы сегодня показывали — это не хоккей. Не знаю, чего не хватает. Просто не играли».
После пропущенной четвертой шайбы даже самые закоренелые оптимисты отчаялись, а некоторые устремились на выход. На местах остались только самые преданные болельщики. «Почему ушел? Больно на это смотреть. Вы же сами все видите», «Плюнули в душу, поэтому еду домой», — делятся впечатлениями болельщики.
После сирены на лицах детей виднелись слезы. В теории, конечно, шансы на выход в следующий раунд остаются. Правда, одержать четыре победы подряд с живым и здоровым Якубом Накладалом в составе соперников будет неимоверно сложно. Но вы ведь верите?
ДИНАМО Мн — ЛОКОМОТИВ — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 17.00.
ДИНАМО: Скривенс; Граньяни — Коробов, Дрозд — Стась — Волков; Хенкель — Шинкевич, Клинкхаммер — Эллисон — Степанов; Готовец — Лисовец, Гаврус — С. Костицын — Павлович (к); Китаров — Кулаков — Матерухин; Карабань.
ЛОКОМОТИВ: Мурыгин; Кронвалл (к) — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин, Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Д. Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.
ШАЙБЫ: 0:1 — Кронвалл (Козун, Накладал, 8.37 — бол.). 0:2 — Накладал (Тальбо, Козун, 18.08). 0:3 — Тальбо (Козун, Контиола, 19.56 — бол.). 0:4 — Полунин (36.45). 1:4 — Лисовец (Кулаков, Матерухин, 51.04).
Счет в серии — 0:3.
Фото: twitter.com/Devyatov, hcdinamo.by.
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