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26 февраля 2017, 12:19 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

«Это не хоккей». «Динамо» на «Минск-Арене» опять проиграло «Локомотиву»

«Зубры» в одном шаге от завершения сезона.

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На самом деле автор этих строк собирался провести субботний вечер в культурном центре «Корпус» на выступлении украинской группы «Вагоновожатые». Но предложение отправиться на «Минск-Арену» воспринял с энтузиазмом. Необходимо было собственными глазами увидеть переменившиеся к Кубку Гагарина «Динамо».

Спустя два года в белорусскую столицу вернулся плей-офф КХЛ. Болельщики с трепетом ожидали этого возвращения. Перед матчем на арене зрителей встретили сюрпризы. Так, партнер команды «Аливария» открыл в здании на пятом этаже фан-зону. В ней — удобные пуфики, столы в виде шайбы, телевизионные экраны и необычные аттракционы: мини-хоккей на небольшом катке и игра «Попади в Десятку». Получилась достойная альтернатива традиционному просмотру поединков. Второй сюрприз — выступление в предматчевом шоу Сергея Михалка и группы BRUTTO. Показалось, зрители встретили музыкантов теплее самих хоккеистов, которые вышли на лед десятком минут позднее.

Игра проходила не так, как предполагала местная торсида. Три пропущенные в первом периоде шайбы — чрезвычайно много. Болельщики по-разному реагировали на неудачи. Кто-то — уходил в буфет, кто-то — с грустью опускал глаза, а третьи — вспоминали крепкие выражения. Временами нецензурщина лилась одновременным потоком из сотен ртов активных фанатов. Такое поведение не могло не возмутить пришедших с семьями болельщиков. Откровенно говоря, непонятно, в чем провинились приезжие любители хоккея, которых после второй шайбы с завидным задором принялись оскорблять хозяева. Тем более, что пятью годами ранее здесь же, на «Минск-Арене», те же зрители чтили память погибших в авиакатастрофе игроков «Локомотива». Андрею из Ярославля, потратившему на выезд около 500 долларов, такое поведение болельщиков «зубров» тоже показалось странным: «Мат на трибунах? Такое на хоккее случается часто. Конечно, неприятно, но что поделаешь».

По ходу встречи сложилось впечатление, что игроки «Динамо» имели больше желания выйти в плей-офф, чем в нем играть. После матча солидарное мнение озвучил главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт:

«У нас прежде всего не было достаточно желания победить. В это время года хоккеисты должны играть абсолютно не так, как мы пока играем. И точно не так, как мы их готовили на протяжении сезона. Нет ни желания, ни рвения, важность которых в матчах на вылет парни пока не поняли и не хотят понимать». Видели это и болельщики, предусмотрительно захватившие с собой растяжку «Если вам не стыдно, то продолжайте», которая адресовалась тем, кто решал судьбу матча непременно на площадке. Защитник «Динамо» Евгений Лисовец вину признал и принес извинения: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. То, что мы сегодня показывали — это не хоккей. Не знаю, чего не хватает. Просто не играли».

После пропущенной четвертой шайбы даже самые закоренелые оптимисты отчаялись, а некоторые устремились на выход. На местах остались только самые преданные болельщики. «Почему ушел? Больно на это смотреть. Вы же сами все видите», «Плюнули в душу, поэтому еду домой», — делятся впечатлениями болельщики.

После сирены на лицах детей виднелись слезы. В теории, конечно, шансы на выход в следующий раунд остаются. Правда, одержать четыре победы подряд с живым и здоровым Якубом Накладалом в составе соперников будет неимоверно сложно. Но вы ведь верите?

ДИНАМО Мн — ЛОКОМОТИВ — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 17.00.

ДИНАМО: Скривенс; Граньяни — Коробов, Дрозд — Стась — Волков; Хенкель — Шинкевич, Клинкхаммер — Эллисон — Степанов; Готовец — Лисовец, Гаврус — С. Костицын — Павлович (к); Китаров — Кулаков — Матерухин; Карабань.

ЛОКОМОТИВ: Мурыгин; Кронвалл (к) — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин, Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Д. Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кронвалл (Козун, Накладал, 8.37 — бол.). 0:2 — Накладал (Тальбо, Козун, 18.08). 0:3 — Тальбо (Козун, Контиола, 19.56 — бол.). 0:4 — Полунин (36.45). 1:4 — Лисовец (Кулаков, Матерухин, 51.04).

Счет в серии — 0:3.

Фото: twitter.com/Devyatov, hcdinamo.by.

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