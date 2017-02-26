Нижегородское «Торпедо» победило московское «Динамо» в овертайме «плей-офф» КХЛ
Нижегородское «Торпедо» под руководством Петериса Скудры в упорном противостоянии на родном льду 25 февраля победило московское «Динамо» в овертайме третьего матча первого раунда «плей-офф» девятого сезона КХЛ.
Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в
Второй период начался с атак нижегородцев, и вскоре Каспарс Даугавиньш распечатал счет на табло, а Джон Норман удвоил результат. Но динамовцы также не дремали, за шесть минут дважды поразив цель.
В третьей двадцатиминутке «бело-голубые» вырвались вперед, однако за полторы минуты до сирены Норман оформил «дубль», взорвав многотысячные трибуны главного ледового Дворца Нижнего Новгорода.
Победную точку в этом противостоянии поставил в овертайме Брендон Макмиллан — 4:3. Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Динамо».
Четвертый матч состоится 27 февраля также в Нижнем Новгороде. Путевку в четвртьфинал получит команда, одержавшая четыре победы.
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