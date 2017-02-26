Нижегородское «Торпедо» победило московское «Динамо» в овертайме «плей-офф» КХЛ

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в пресс-службе ХК «Торпедо», хозяева льда могли неоднократно отличиться еще в первой трети матча, уже на первой минуте последовали удаления, но извлечь пользу в середине периода при игре «пять на три» торпедовцы так и не смогли. Гости, которые привезли в Приволжскую столицу немалую группу поддержки, чаще тревожили Илью Проскурякова, которому в этот вечер пришлось изрядно потрудиться.

Второй период начался с атак нижегородцев, и вскоре Каспарс Даугавиньш распечатал счет на табло, а Джон Норман удвоил результат. Но динамовцы также не дремали, за шесть минут дважды поразив цель.

В третьей двадцатиминутке «бело-голубые» вырвались вперед, однако за полторы минуты до сирены Норман оформил «дубль», взорвав многотысячные трибуны главного ледового Дворца Нижнего Новгорода.

Победную точку в этом противостоянии поставил в овертайме Брендон Макмиллан — 4:3. Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Динамо».

Четвертый матч состоится 27 февраля также в Нижнем Новгороде. Путевку в четвртьфинал получит команда, одержавшая четыре победы.