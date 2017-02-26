К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С МИНСКОМ — ПРОЩАЕМСЯ

В четвертый раз минское «Динамо» выходит в плей-офф, где ни разу не добиралось до второго раунда, и в третий раз подряд терпит сокрушительное поражение. Да, серия не закончена, но в ней все предельно понятно. И Крэйг Вудкрофт объяснил, что же на самом деле пошло не так: «Мы даже не играем так, как способны играть. Игроки не показывают достаточного желания бороться за победу. В плей-офф ты должен быть готов взять все в свои руки, показать свой характер и развернуть ситуацию в свою пользу».

Характер всегда был слабым местом минчан. Белорусы в принципе ребята не очень волевые. На это, помнится, еще Марек Сикора жаловался. И не только он — некоторые тренеры сборной, иностранцы, разумеется, тоже вскользь об этом упоминали. А что до легионеров, так один Максим Тальбот в этом смысле перещеголяет всех минских вместе взятых. Исключая разве что Роба Клинкхаммера. Вот тот — точно боец. Да и вообще легионерские команды часто в плей-офф проваливаются. Есть такая тенденция. Хотя и у «Локомотива» многое завязано на иностранцах. Но у них — хорошо проверенные временем парни.

Ярославцы копают и закапывают. Впрочем, копают не всегда. При комфортном преимуществе позволяют себе расправить крылья и покуражиться. Выглядит впечатляюще.

Каждый год приходится — и не по разу — удивляться, смотря Кубок Гагарина. Счет 2−0, все козыри на руках, расслабься и сыграй смело. Может, даже нетипично для себя. Нельзя недооценивать эффект новизны — в плей-офф, когда соперник один и тот же, пока кто-то не пройдет дальше, его роль высока. Сыграй на том, чтобы удивить оппонента. Терять-то нечего.

Выиграл — итоговая победа фактически в кармане. Проиграл — ничего страшного. Но нет, большинство команд, как правило, наглухо запираются в обороне и ждут у моря погоды. Как ни странно, Алексей Кудашов — вот уж кого меньше всего ждешь — сделал именно то, что должен был сделать. Активно сыграл в первом периоде, добился счета 3:0, а дальнейшее уже было делом техники. То же, к слову, касается и серии. В четвертой встрече вполне можно позволить себе рисковать.

Понятно, что потери Петтерссона и Палушая сказались. Но даже и с ними вряд ли что-то изменилось бы. Лучше всего эту серию характеризует эпичнейший гол Накладала в концовке первого периода. Тальбот приехал на чужой пятак, бросил, пытался добить, добил, после чего Накладал выдержал едва ли не двухсекундную паузу и спокойно поразил верхний угол. Минчане в этот момент устроили флешмоб в духе Mannequin Challenge.

СЭЙВ

Бен Скривенс вытащил практически мертвую шайбу после броска Брэндона Козуна. Но от этого ему ничуть не легче — на табло горело «1:5».

Скривенс, к слову, порядочно наспасал в этой серии. В первом матче вообще что-то невообразимое творил. Но партнеры его почин не поддержали. И Бену не раз приходилось им выговаривать за то, что они раз за разом позволяли отыгрывать его, что приводило к легким голам в пустые и полупустые ворота, и пускали форвардов «Локомотива» на убойные позиции.

ГОЛ

Александр Полунин забил первый гол в плей-офф за карьеру и сделал это очень красиво, усадив Скривенса ложным замахом.

КУРЬЕЗ

Шла атака «Витязя» на отложенном штрафе СКА, когда шайба после броска защитника подольчан рикошетом от борта покатилась в сторону ворот подмосковного клуба. Никита Гусев ее догнал, но трогать не стал, понимая, что это грозит остановкой игры. Однако арбитр Бутурлин все-таки дал свисток еще до того, как состоялся курьезнейший гол. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал, что Бутурлин ошибся. Благо на результат это никак не повлияло.

ГОЛ№ 2

И еще одна шайба из того же матча, просто божественная: Павел Дацюк напомнил нам, почему его называют Волшебником.

С «ЙОКЕРИТОМ» — ТОЖЕ ПРОЩАЕМСЯ

Счет в серии тот же, что и у «Локомотива» с «Динамо» — 3−0, а вот сама серия — и близко не напоминает минско-ярославскую. В Хельсинки мы снова увидели невероятное количество стыков, множество хитов, борьба, борьба, борьба по всей площадке. Естественно, креативная составляющая от этого серьезно пострадала.

Моментов было совсем мало, а срабатывали либо элементарные комбинации «хай-тип» («высокое подправление», то есть на дальнем пятаке кто-то подставлял клюшку под бросок с синей линии), как в случае первой и второй шайб ЦСКА, либо игра в неравных составах (две шайбы так забросил «Йокерит», одну — армейцы), либо чисто технологические приемы (второй гол «джокеров» и победный — москвичей).

Тот самый второй гол «Йокерита» при игре «4 на 4» родился из того, что Йоэнсуу пошел на смену на ближнем конце скамейки, а Хухтала вышел с дальнего, чем удалось ввести в заблуждение оборону ЦСКА и организовать быструю атаку с выходом Томми «1 в 0». Классика жанра, ход конем в натурально шахматной партии Ялонена и Квартальнова.

Ну, а победная шайба ЦСКА вышла еще более технологичной. За время позиционной атаки, имея дальнюю скамейку, Квартальнов трижды сменил пятерку, и свеженький Муршак, только выскочив с лавки, нашел среди порядком наевшихся финнов пространство и поразил ворота Заполски.

«Йокерит» достойно боролся. Мог зацепиться в первом матче, довел дело до овертайма во втором и третьем. Но перещеголять ЦСКА, играя в точно такой же хоккей с несущественными отличиями, не смог. Да и странно было бы, если б смог. Все-таки в силовом строго вертикальном максимально простом хоккее армейцам в КХЛ равных нет.

«ТОРПЕДО» СПАСЛОСЬ

Перемены в «Торпедо» назревали: 0−2 — это уже катастрофа, а вероятные 0−3 — это конец. И от перестановок в тройках рябило в глазах, не претерпело изменений только звено Галузина, а Грачев, Курбатов и Шуленин отправились в запас. Плюс Проскуряков сменил Бирюкова, пропустившего во второй встрече с красной линии. Не сказать, что все это сильно помогло. При том что в первом периоде были возможности и «5 на 3» долго играть, и Кутейкин получил 5+20. «Динамо» в активности не уступало, но в начале второго периода получило две достаточно неожиданных шайбы. Однако быстро собралось, отыгралось, да еще и вышло вперед за восемь с небольшим минут до конца основного времени.

Впрочем, команды, видимо, вознамерились завершать свои встречи в этой серии исключительно в овертаймах. И за полторы минуты до конца Норман превратил достаточно безобидный бросок Семина с бэкхэнда с острого угла в гол, сравняв счет. Стоит отметить, что на этот раз Еременко испытывал немало проблем с контролем отскоков. Для него не так уж и необычно, но в первых двух матчах он играл значительно сильнее.

На старте овертайма у бело-голубых был отличный шанс, но они им не воспользовались, и вскоре Макмиллан превратил собственный блокшот в выход «1 в 0», принесший «Торпедо» победу.

Нельзя при этом не отметить, что пока нижегородцы ни в чем не превосходят соперника. С огромным трудом вспарывают оборону. Не могут наладить контроль шайбы. И многое позволяют «Динамо» при переходе из обороны в атаку. Четвертый матч — ключевой. И шансы на победу в нем у «Торпедо» ничуть не выше, чем у соперника. Даже домашние смены Петерису Скудре не помогают.