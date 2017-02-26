Ян Муршак: Я просто выскочил со скамейки, получил шайбу и бросил
Нападающий ЦСКА Ян Муршак, шайба которого принесла его команде победу в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина над «Йокеритом» (4:3 ОТ, 3−0) подчеркнул, что армейцы хотят закончить серию в понедельник.
По словам форварда,
— Я думаю, что сегодня была самая трудная из трех игр, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Муршака. — «Йокерит» — очень сильный соперник, против них очень сложно играть. Они редко теряют шайбу или отбрасываются, в любой ситуации пытаются
— Игроки «Йокерита», как и в прошлых матчах, сегодня пытались задирать игроков ЦСКА, но вы не поддавались на их грубость.
— Мы не должны отвечать на их грубость и затевать драки на ровном месте. Конечно, ты должен вступаться за своих партнеров, если
— Во втором периоде с вами произошел неприятный эпизод.
— Я не могу сказать, что там был
— Прокомментируйте ситуацию с победной шайбой.
— Как и в прошлой игре, нам удалось запереть соперника в зоне, «повозить» его. Звено Попова проделало отличную работу, вымотали соперника, а я просто выскочил со скамейки, получил шайбу в центре зоны и бросил.
— С каким настроем ЦСКА выйдет на четвертый матч?
— Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем все, на что способны, так и произойдет. Но недооценки соперника нет, у «Йокерита» тоже очень хорошая команда. Они сегодня забросили две шайбы в меньшинстве. Повторюсь: нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и все будет хорошо.
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