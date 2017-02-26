Ян Муршак: Я просто выскочил со скамейки, получил шайбу и бросил

По словам форварда, красно-синие не могут позволить сопернику вывести себя из равновесия.

— Я думаю, что сегодня была самая трудная из трех игр, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Муршака. — «Йокерит» — очень сильный соперник, против них очень сложно играть. Они редко теряют шайбу или отбрасываются, в любой ситуации пытаются как-то развить свою атаку. Если с ними не выкладываться на все сто процентов, не действовать всей пятеркой сообща, то возникают проблемы, как сегодня. У нас были сложности с выходом из-под их прессинга, так что нужно прибавить в этом компоненте к четвертой игре.

— Игроки «Йокерита», как и в прошлых матчах, сегодня пытались задирать игроков ЦСКА, но вы не поддавались на их грубость.

— Мы не должны отвечать на их грубость и затевать драки на ровном месте. Конечно, ты должен вступаться за своих партнеров, если что-то такое произойдет. Но, прежде всего, мы должны показывать свой хоккей, играть против соперника предельно жестко и агрессивно, но чисто. Мы не можем позволить сопернику вывести себя из равновесия.

— Во втором периоде с вами произошел неприятный эпизод.

— Я не могу сказать, что там был какой-то умысел. Соперник просто попал в такое место, что удар вышел очень болезненным. Тем более, у меня не было шайбы, и я не ожидал, что против меня сыграют. Но это плей-офф, тут такое случается. Сейчас со мной все в порядке.

— Прокомментируйте ситуацию с победной шайбой.

— Как и в прошлой игре, нам удалось запереть соперника в зоне, «повозить» его. Звено Попова проделало отличную работу, вымотали соперника, а я просто выскочил со скамейки, получил шайбу в центре зоны и бросил.

— С каким настроем ЦСКА выйдет на четвертый матч?

— Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем все, на что способны, так и произойдет. Но недооценки соперника нет, у «Йокерита» тоже очень хорошая команда. Они сегодня забросили две шайбы в меньшинстве. Повторюсь: нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и все будет хорошо.