КХЛ оштрафовала Зубова и Андриевского

Время — 21.01. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Илью Зубова (№ 38) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Время — 30.03. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера «Адмирала» Александра Андриевского наказание по Правилу 551 д (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Малый скамеечный штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 2.3. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.