Четвертая игра пройдет в Минске в понедельник, 27 февраля.

— В первую очередь поздравляю Алексея (Кудашова) и его команду с победой, — приводит официальный сайт «Динамо» слова Вудкрофта. — Что я могу сказать? Мы на краю пропасти. То, как мы играем сейчас — этого не достаточно для плей-офф. Сегодня «Локомотив» выиграл за счет игры в неравных составах. Соперник сумел здорово воспользоваться своими шансами и не позволил нам реализовать наши. В конце концов, мы были не достаточно хороши. Мы не показали той игры, которую должна показывать команда, которая стоит на краю пропасти. Команда показала не то, что мы пытались построить весь этот год. В игре не было той страсти и желания, которые ты должен показать, чтобы претендовать на победу в плей-офф. Наши игроки пока что не смогли это уяснить или не захотели.

— Был ли момент в вашей карьере, когда вы стояли настолько близко к пропасти, и получилось ли у вас выйти из этой ситуации?