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25 февраля 2017, 21:59 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Минское «Динамо» — на краю пропасти

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина от «Локомотива» (1:5, 0−3) подчеркнул, что в игре команды не было ни страсти, ни желания.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт после поражения в третьем матче 1/8 финала Кубка <span class=error>Гагарина</span> от Локомотива (1:5 0−3) подчеркнул что в игре команды не было ни страсти ни желания. Увеличить
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Четвертая игра пройдет в Минске в понедельник, 27 февраля.

— В первую очередь поздравляю Алексея (Кудашова) и его команду с победой, — приводит официальный сайт «Динамо» слова Вудкрофта. — Что я могу сказать? Мы на краю пропасти. То, как мы играем сейчас — этого не достаточно для плей-офф. Сегодня «Локомотив» выиграл за счет игры в неравных составах. Соперник сумел здорово воспользоваться своими шансами и не позволил нам реализовать наши. В конце концов, мы были не достаточно хороши. Мы не показали той игры, которую должна показывать команда, которая стоит на краю пропасти. Команда показала не то, что мы пытались построить весь этот год. В игре не было той страсти и желания, которые ты должен показать, чтобы претендовать на победу в плей-офф. Наши игроки пока что не смогли это уяснить или не захотели.

— Был ли момент в вашей карьере, когда вы стояли настолько близко к пропасти, и получилось ли у вас выйти из этой ситуации?

— Знаете, я борюсь всю свою жизнь. Наша серия плей-офф не завершена. Она завершится только тогда, когда игроки решат, что пора прекращать играть и опустят руки. Я верю в то, что в нашей раздевалке гораздо больше характера, чем мы видели в этих трех играх. Команде необходимо собраться и показать свою настоящую игру. Нет никакой волшебной и пламенной речи. В плей-офф играют настоящие мужчины. В играх на вылет тяжело, но ты должен показывать истинное желание победить, если ты настоящий профессионал. Ты должен доказать, что для тебя это действительно важно. Если ты хочешь побеждать, то ты будешь играть, чего бы тебе это не стоило.

25.02.2017 17:00 Зрители 15086 Плей-офф: 1/4 финала конференций Минск-Арена
Динамо Мн 1:5 Локомотив
(0:3, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Алексей Кудашов
Вратари
Бен Скривенс Алексей Мурыгин
1-й период
06:05 Сергей Костицын
07:17 Артем Волков
Стаффан Кронвалль (Б. Козун, Я. Накладал) 08:37
10:55
Якуб Накладал (М. Тальбо, Б. Козун) 18:08
19:29 Бен Скривенс
Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола) 19:56
2-й период
Даниил Апальков 22:46
23:04 Мэтт Эллисон
Егор Коршков 23:04
Якуб Накладал 24:06
26:02 Андрей Стась
Павел Коледов 26:02
26:51 Александр Матерухин
Даниил Апальков 31:32
Александр Полунин 36:45
37:18 Артем Волков
3-й период
Михаил Пашнин 41:11
Артем Ильенко 48:50
51:04 Евгений Лисовец (А. Матерухин, А. Кулаков)
53:35 Александр Китаров
54:40 Кристиан Хенкель
Якуб Накладал (Б. Козун, А. Локтионов) 54:49
54:50 Артем Волков
Статистика
28 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
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