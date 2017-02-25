Алексей Кудашов: Не скучно ли «Локомотиву»? Вы недооцениваете «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина над минским «Динамо» (5:1, 3−0) подчеркнул, что его команда использует все свои голевые моменты.
Четвертая игра пройдет в Минске в понедельник, 27 февраля.
— Хорошая атмосфера на арене, — приводит официальный сайт «Динамо» слова Кудашова. — Была отличная поддержка болельщиков, поэтому игра получилась нервной, были массовые удаления. Но мы выиграли эту игру и готовимся дальше.
— В связи с последними матчами, вам не скучно?
— Я понимаю ваши эмоции, но поверьте, вы недооцениваете вашу команду. «Динамо» показывает хорошую игру, просто мы используем все моменты. Поверьте, игры очень сложные. Команда соперника настраивается и играет очень мощно.
— Один из российских специалистов высказался, что рецепт побед «Локомотива» в том, что тренерский штаб Кудашова хорошо изучил систему «Динамо». Насколько это исчерпывающее объяснение ваших побед?
— Естественно, любой тренерский штаб перед любым конкретным матчем
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