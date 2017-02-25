Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28891693/
25 февраля 2017, 21:55 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Алексей Кудашов: Не скучно ли «Локомотиву»? Вы недооцениваете «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина над минским «Динамо» (5:1, 3−0) подчеркнул, что его команда использует все свои голевые моменты.

Четвертая игра пройдет в Минске в понедельник, 27 февраля.

— Хорошая атмосфера на арене, — приводит официальный сайт «Динамо» слова Кудашова. — Была отличная поддержка болельщиков, поэтому игра получилась нервной, были массовые удаления. Но мы выиграли эту игру и готовимся дальше.

— В связи с последними матчами, вам не скучно?

— Я понимаю ваши эмоции, но поверьте, вы недооцениваете вашу команду. «Динамо» показывает хорошую игру, просто мы используем все моменты. Поверьте, игры очень сложные. Команда соперника настраивается и играет очень мощно. Где-то мы с этим справляемся, вот и все.

— Один из российских специалистов высказался, что рецепт побед «Локомотива» в том, что тренерский штаб Кудашова хорошо изучил систему «Динамо». Насколько это исчерпывающее объяснение ваших побед?

— Естественно, любой тренерский штаб перед любым конкретным матчем плей-офф разбирает игру соперника буквально по косточкам. И я вижу, что наши матчи разбирают точно так же и игроки соперника выполняют установки, связанные с этим.

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Жестко! Орлов обрушился с критикой на Луческу

Это признание невозможно читать без слез

Вячеслав Фетисов: почему мы проиграли Америке в Солт-Лейк-Сити