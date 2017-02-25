Алексей Кудашов: Не скучно ли «Локомотиву»? Вы недооцениваете «Динамо»

Четвертая игра пройдет в Минске в понедельник, 27 февраля.

— Хорошая атмосфера на арене, — приводит официальный сайт «Динамо» слова Кудашова. — Была отличная поддержка болельщиков, поэтому игра получилась нервной, были массовые удаления. Но мы выиграли эту игру и готовимся дальше.

— В связи с последними матчами, вам не скучно?

— Я понимаю ваши эмоции, но поверьте, вы недооцениваете вашу команду. «Динамо» показывает хорошую игру, просто мы используем все моменты. Поверьте, игры очень сложные. Команда соперника настраивается и играет очень мощно. Где-то мы с этим справляемся, вот и все.

— Один из российских специалистов высказался, что рецепт побед «Локомотива» в том, что тренерский штаб Кудашова хорошо изучил систему «Динамо». Насколько это исчерпывающее объяснение ваших побед?