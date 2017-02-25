Петерис Скудра: «Торпедо» посчастливилось забить в овертайме
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после победы в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 1−2) подчеркнул, что встреча получилась равной и боевой.
Четвертая игра пройдет в Нижнем Новгороде в понедельник, 27 февраля.
— Равный боевой матч, — приводит официальный сайт КХЛ слова Скудры. — Сегодня нам посчастливилось в овертайме забить. Проскуряков сыграл нормально. Ротация произошла во всех линиях по игре. Потапов? Он приболел.
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