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25 февраля 2017, 21:49 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Петерис Скудра: «Торпедо» посчастливилось забить в овертайме

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после победы в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 1−2) подчеркнул, что встреча получилась равной и боевой.

Четвертая игра пройдет в Нижнем Новгороде в понедельник, 27 февраля.

— Равный боевой матч, — приводит официальный сайт КХЛ слова Скудры. — Сегодня нам посчастливилось в овертайме забить. Проскуряков сыграл нормально. Ротация произошла во всех линиях по игре. Потапов? Он приболел.

Торпедо НН
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