Эллисон: Не могу сказать, что происходит с минским «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от третьего матча четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом» (1:5, 0−3 в серии).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Не могу точно сказать, что происходит с командой, “Локомотив” нас обыгрывает во многих эпизодах. Я не знаю, с чем это связать, но это очень разочаровывает. У нас есть моменты, к сожалению, мы их пока не можем реализовать. Даже в этой игре были моменты, когда мы могли переломить ход матча, но “Локомотив” слишком сильно держался за этот ход игры, и у нас не получилось.
Мы просто обязаны выиграть следующий матч, чтобы переломить ход серии, потому что никто из ребят не хочет уезжать домой, все хотят продолжать играть в
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