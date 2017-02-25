Эллисон: Не могу сказать, что происходит с минским «Динамо»

«Не могу точно сказать, что происходит с командой, “Локомотив” нас обыгрывает во многих эпизодах. Я не знаю, с чем это связать, но это очень разочаровывает. У нас есть моменты, к сожалению, мы их пока не можем реализовать. Даже в этой игре были моменты, когда мы могли переломить ход матча, но “Локомотив” слишком сильно держался за этот ход игры, и у нас не получилось.



Мы просто обязаны выиграть следующий матч, чтобы переломить ход серии, потому что никто из ребят не хочет уезжать домой, все хотят продолжать играть в плей-офф, бороться за успех. Если мы будем лучше в следующем матче, то сможем выиграть», — цитирует Эллисона пресс-служба клуба.