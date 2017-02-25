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25 февраля 2017, 21:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Эллисон: Не могу сказать, что происходит с минским «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от третьего матча четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом» (1:5, 0−3 в серии).

Нападающий минского Динамо <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Эллисон</span> поделился впечатлениями от третьего матча четвертьфинала Западной конференции с Локомотивом (1:5 0−3 в серии). Увеличить
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«Не могу точно сказать, что происходит с командой, “Локомотив” нас обыгрывает во многих эпизодах. Я не знаю, с чем это связать, но это очень разочаровывает. У нас есть моменты, к сожалению, мы их пока не можем реализовать. Даже в этой игре были моменты, когда мы могли переломить ход матча, но “Локомотив” слишком сильно держался за этот ход игры, и у нас не получилось.

Мы просто обязаны выиграть следующий матч, чтобы переломить ход серии, потому что никто из ребят не хочет уезжать домой, все хотят продолжать играть в плей-офф, бороться за успех. Если мы будем лучше в следующем матче, то сможем выиграть», — цитирует Эллисона пресс-служба клуба.

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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч «Локомотиву» в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч «Локомотиву» в плей-офф Кубка Гагарина

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение подряд от ярославского «Локомотива» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив на своей площадке со счетом 1:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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