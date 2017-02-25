СКА пока слишком хорош для «Витязя»
Тем не менее, подольчане не собираются сдаваться.
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Видимо, что-то случилось...
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ПРЕЗИДЕНТ «ВИТЯЗЯ» РАССЧИТЫВАЕТ ДОГНАТЬ БРЕНТА БЕРНСА
Всегда элегантный президент «Витязя» Михаил Головков, одетый в безупречный костюм, перед третьим матчем выглядел необычно. Нет, белоснежная рубашка была на месте, в глазах читалась необыкновенная уверенность, что 0−2 в серии еще не приговор, а с журналистами он здоровался как ни в чем не бывало. Все дело было в легкой небритости, плохо сочетавшейся с привычным интеллигентным внешним видом главы клуба.
— Решил не отставать игрков нашей команды, надо соблюдать все кубковые традиции, — сказал Головков..
— Нам ваш брутальный имидж нравится. Насколько велики шансы увидеть настоящую бороду?
— Хочется, чтобы она была не хуже, чем у Брента Бернса (смеется).
Юмор и настрой Головкова мы с коллегами оценили. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс в последние годы известен в первую очередь не своими многочисленными голами и зрелищными силовыми приемами, а самой роскошной в НХЛ бородой. Она делает Бернса похожим на снежного человека. Только для того, чтобы увидеть в таком необычном образе и президента «Витязя», хотелось, чтобы его команда вышла как минимум в финал Кубка Гагарина.
В Подольске
Более вместительная арена в Подольске была бы забита до отказа даже если бы вмещала в два раза больше. Дело здесь совсем не в приезде СКА под руководством главного тренера сборной России Олега Знарка и многочисленных звезд, начиная с Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Полные трибуны были здесь и в последнем матче, ничего не решавшем для «Витязя» с турнирной точки зрения в регулярном чемпионате с «Адмиралом». Руководство клуба, возможно, не эксплуатировало по полной коммерческую составляющую в связи с выходом в
СКА ОСТАЛСЯ БЕЗ ШИПАЧЕВА
Отсутствие лучшего центрального нападающего лиги обязано стать проблемой для любой команды. Если только речь не идет о СКА, где в третьем и четвертом звеньях выходят Прохоркин и Каблуков. Немного простудившего Шипачева Знарок решил поберечь, а его место во второй тройке занял Коскиранта. Финн без труда спелся с Дадоновым и Гусевым, и это сочетание постоянно проводило время в позиционных атаках. Игроки СКА не ограничивались фигурным катанием с шайбой в расчете на высокое индивидуальное мастерство и активно лезли на вратаря «Витязя» Сатери. Защитник Лукин тут же принялся разбираться с перестаравшимся Гусевым.
Шансов увидеть окладистую бороду у
При игре в формате «5 на 5» «Витязь» смотрелся сносно. Но успевать за звездными игроками СКА им не всегда удавалось. Гостям помог списанный из «Локомотива» защитник Херсли. Он бомбардировал ворота подмосковной команды дальними бросками, открыл счет и поспособствовал второму голу.
ИНТРИГА ДЛИНОЙ В ДВЕ МИНУТЫ
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