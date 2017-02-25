СКА пока слишком хорош для «Витязя»

ПРЕЗИДЕНТ «ВИТЯЗЯ» РАССЧИТЫВАЕТ ДОГНАТЬ БРЕНТА БЕРНСА

Всегда элегантный президент «Витязя» Михаил Головков, одетый в безупречный костюм, перед третьим матчем выглядел необычно. Нет, белоснежная рубашка была на месте, в глазах читалась необыкновенная уверенность, что 0−2 в серии еще не приговор, а с журналистами он здоровался как ни в чем не бывало. Все дело было в легкой небритости, плохо сочетавшейся с привычным интеллигентным внешним видом главы клуба.

— Решил не отставать игрков нашей команды, надо соблюдать все кубковые традиции, — сказал Головков..

— Нам ваш брутальный имидж нравится. Насколько велики шансы увидеть настоящую бороду?

— Хочется, чтобы она была не хуже, чем у Брента Бернса (смеется).

Юмор и настрой Головкова мы с коллегами оценили. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс в последние годы известен в первую очередь не своими многочисленными голами и зрелищными силовыми приемами, а самой роскошной в НХЛ бородой. Она делает Бернса похожим на снежного человека. Только для того, чтобы увидеть в таком необычном образе и президента «Витязя», хотелось, чтобы его команда вышла как минимум в финал Кубка Гагарина.

В Подольске когда-то играла на чемпионате мира молодежная сборная России, в рамках Евротура — первая, но местные болельщики никогда не видели своих любимцев на домашнем льду в плей-офф. Ровно десять лет назад «Витязь» в первый раз добрался до кубковых матчей. Тогда в суперлиге серии проводились до трех побед, и мощный «Авангард» позволил оппоненту только раз сыграть дома. Та встреча прошла в Чехове и закончилась победой омичей с минимальным счетом.

Более вместительная арена в Подольске была бы забита до отказа даже если бы вмещала в два раза больше. Дело здесь совсем не в приезде СКА под руководством главного тренера сборной России Олега Знарка и многочисленных звезд, начиная с Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Полные трибуны были здесь и в последнем матче, ничего не решавшем для «Витязя» с турнирной точки зрения в регулярном чемпионате с «Адмиралом». Руководство клуба, возможно, не эксплуатировало по полной коммерческую составляющую в связи с выходом в плей-офф. Такой шаг следует признать жестом доброй воли по отношению к болельщикам, впервые получившим возможность увидеть своими глазами кубковые игры. Билеты на лучшие места на центральные трибуны стоили вполне по-божески — всего 550 рублей. Логично, что их раскупили в первый же день продаж в течение часа с небольшим.

СКА ОСТАЛСЯ БЕЗ ШИПАЧЕВА

Отсутствие лучшего центрального нападающего лиги обязано стать проблемой для любой команды. Если только речь не идет о СКА, где в третьем и четвертом звеньях выходят Прохоркин и Каблуков. Немного простудившего Шипачева Знарок решил поберечь, а его место во второй тройке занял Коскиранта. Финн без труда спелся с Дадоновым и Гусевым, и это сочетание постоянно проводило время в позиционных атаках. Игроки СКА не ограничивались фигурным катанием с шайбой в расчете на высокое индивидуальное мастерство и активно лезли на вратаря «Витязя» Сатери. Защитник Лукин тут же принялся разбираться с перестаравшимся Гусевым.

Шансов увидеть окладистую бороду у Головкова-старшего, если отталкиваться от увиденного, было немного. При этом «Витязь» делал все по науке и вряд ли мог подготовиться лучшие. Сатери спасал, защита зачищала свой пятачок, нападающие цеплялись за каждую шайбу и порой устраивали переполох в чужой зоне. Про силовые приемы и говорить нечего: в любой удобной ситуации хоккеисты подольской команды смело шли в тело. Однако СКА, даже не включив максимальный кубковый режим, оказался слишком хорош. Катастрофическую пропасть в индивидуальном мастерстве преодолеть оказалось тяжело. Хозяевам мог помочь первый гол. Несколько моментов, тянувших на опасные, у ворот Коскинена им удалось создать. Но забили они только во втором периоде, когда уступали с разницей в две шайбы.

При игре в формате «5 на 5» «Витязь» смотрелся сносно. Но успевать за звездными игроками СКА им не всегда удавалось. Гостям помог списанный из «Локомотива» защитник Херсли. Он бомбардировал ворота подмосковной команды дальними бросками, открыл счет и поспособствовал второму голу.

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