Хоккеист СКА Херсли отметил везение в ситуации с голом в ворота «Витязя»

СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2, Херсли открыл счет в игре в большинстве.

«Из-за травм других хоккеистов я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуют, мне повезло. Меня часто спрашивают про мой щелчок, но я не делаю ничего особенного для этого — просто тренируюсь. У нас великолепное звено в большинстве, — сказал Херсли. — Помимо того, что у нас есть Дацюк, который может вовремя отдать пас, у нас есть два игрока под воротами, которые правильно блокируют эти броски, поэтому мы часто забиваем».

Счет стал 3−0 в серии до четырех побед в пользу СКА.