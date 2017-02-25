Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28891433/
25 февраля 2017, 21:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист СКА Херсли отметил везение в ситуации с голом в ворота «Витязя»

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Защитник СКА Патрик Херсли отметил, что ему повезло в ситуации с его голом в третьем матче первого раунда плей- офф Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Об этом он рассказал журналистам.

СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2, Херсли открыл счет в игре в большинстве.

«Из-за травм других хоккеистов я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуют, мне повезло. Меня часто спрашивают про мой щелчок, но я не делаю ничего особенного для этого — просто тренируюсь. У нас великолепное звено в большинстве, — сказал Херсли. — Помимо того, что у нас есть Дацюк, который может вовремя отдать пас, у нас есть два игрока под воротами, которые правильно блокируют эти броски, поэтому мы часто забиваем».

Счет стал 3−0 в серии до четырех побед в пользу СКА.

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Лыжник Устюгов считает, что Крюков не по праву побежит с ним в командном спринте на ЧМ

Демченко: победа в Кубке мира не вскружит голову российскому саночнику Репилову

Без доказательств: WADA подвергло критике доклад Макларена