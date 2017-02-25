Хоккеист СКА Херсли отметил везение в ситуации с голом в ворота «Витязя»
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Защитник СКА Патрик Херсли отметил, что ему повезло в ситуации с его голом в третьем матче первого раунда плей- офф Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Об этом он рассказал журналистам.
СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2, Херсли открыл счет в игре в большинстве.
«Из-за травм других хоккеистов я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуют, мне повезло. Меня часто спрашивают про мой щелчок, но я не делаю ничего особенного для этого — просто тренируюсь. У нас великолепное звено в большинстве, — сказал Херсли. — Помимо того, что у нас есть Дацюк, который может вовремя отдать пас, у нас есть два игрока под воротами, которые правильно блокируют эти броски, поэтому мы часто забиваем».
Счет стал 3−0 в серии до четырех побед в пользу СКА.
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