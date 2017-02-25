Белов: «Витязю» нельзя столько удаляться со СКА, нужно думать, как выиграть 4-й матч
Хоккеистам «Витязя» нельзя столько удаляться в серии против СКА (Санкт-Петербург), еще есть время подумать, как выиграть четвертый матч, заявил главный тренер подмосковного клуба Валерий Белов.
«Витязь» в субботу со счетом 2:6 уступил СКА в третьем матче серии первого раунда
«Нельзя нам просто столько удаляться против такой команды. Здесь и соперник заставляет, плюс технические были ошибки с нашей стороны, подножки неоправданные. До четвертого матча есть время, будем думать, что делать, как его выигрывать. По удалению Романа Хорака, после которого СКА забил два гола, скажу, что зафиксировали его обоснованно. А вот со стороны игрока оно было неоправданным», — сказал Белов журналистам.
Рулевой «Витязя» также отметил игру нападающего СКА Павла Дацюка, который впервые набрал 4 очка в одной игре КХЛ. «Что тут говорить, Дацюк всегда выделяется, и сегодня игра не стала исключением», — сказал Белов.
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