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25 февраля 2017, 20:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Торпедо» в овертайме обыграло московское «Динамо» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» в овертайме одержало победу над московским «Динамо» со счетом 4:3 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу Динамо Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каспарс Даугавиньш (21-я минута), Джон Норман (23, 59) и Брэндон Макмиллан (65). У проигравших отличились Артем Подшендялов (26), Алексей Терещенко (33) и Илья Никулин (52).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Команды провели овертаймы во всех трех играх 1/8 финала.

Следующий матч серии пройдет в Нижнем Новгороде 27 февраля.

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