Дацюк: Хорошо, что «пушка» Херсли на стороне СКА

Счёт в серии стал 3−0 в пользу «армейцев», а Дацюк в этом матче набрал 4 (1+3) очка.



«Счастливчик просто, здорово команда играла. Без разницы, кто набирает очки, главное — победа. В четвёртом матче не нужно расслабляться, а нужно хорошо начать встречу. Сегодня была упорная игра, тяжело на выезде всегда: болельщики гонят команду вперёд, но и наши были хороши. Здорово, что при счёте 2:1 смогли забить и успокоить игру. На самом деле, Патрик здорово бросает, хорошо, что эта “пушка” на нашей стороне. Таких бросков много видел, но этот посоревновался бы со многими», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.