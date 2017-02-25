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25 февраля 2017, 21:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дацюк: Хорошо, что «пушка» Херсли на стороне СКА

Капитан петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал победу над подмосковным «Витязем» (6:2) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Счёт в серии стал 3−0 в пользу «армейцев», а Дацюк в этом матче набрал 4 (1+3) очка.

«Счастливчик просто, здорово команда играла. Без разницы, кто набирает очки, главное — победа. В четвёртом матче не нужно расслабляться, а нужно хорошо начать встречу. Сегодня была упорная игра, тяжело на выезде всегда: болельщики гонят команду вперёд, но и наши были хороши. Здорово, что при счёте 2:1 смогли забить и успокоить игру. На самом деле, Патрик здорово бросает, хорошо, что эта “пушка” на нашей стороне. Таких бросков много видел, но этот посоревновался бы со многими», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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