ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Йокеритом» со счетом 4:3 в третьем матче 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Хельсинки.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста (16-я минута), Максим Мамин (23), Александр Попов (45) и Ян Муршак (64). У проигравших отличились Брайан О’Нилл (32), Томми Хухтала (43) и Вилле Лаюнен (55). Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу армейцев.
Следующий матч серии пройдет 27 февраля в Хельсинки.
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