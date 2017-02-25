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25 февраля 2017, 20:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Йокеритом» со счетом 4:3 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Хельсинки.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу армейцев. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста (16-я минута), Максим Мамин (23), Александр Попов (45) и Ян Муршак (64). У проигравших отличились Брайан О’Нилл (32), Томми Хухтала (43) и Вилле Лаюнен (55). Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу армейцев.

Следующий матч серии пройдет 27 февраля в Хельсинки.

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