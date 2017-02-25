Павел Дацюк впервые в КХЛ набрал четыре очка за матч

Это произошло в третьей игре четвертьфинала Западной конференции с «Витязем», которая проходила в Подольске и завершилась со счётом 6:2 (3−0 — в серии). Дацюк забросил шайбу и отдал три голевые передачи.



38-летний центрфорвард выступал в КХЛ за ЦСКА во время локаута НХЛ в сезоне-2012/13. Летом 2016 года подписал контракт со СКА. В текущем плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в трёх играх.