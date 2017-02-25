Павел Дацюк впервые в КХЛ набрал четыре очка за матч
Капитан СКА Павел Дацюк впервые за карьеру в КХЛ набрал четыре очка в одном матче.
Это произошло в третьей игре четвертьфинала Западной конференции с «Витязем», которая проходила в Подольске и завершилась со счётом 6:2 (3−0 — в серии). Дацюк забросил шайбу и отдал три голевые передачи.
38-летний центрфорвард выступал в КХЛ за ЦСКА во время локаута НХЛ в сезоне-2012/13. Летом 2016 года подписал контракт со СКА. В текущем
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