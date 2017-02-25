Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28891254/
25 февраля 2017, 20:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Павел Дацюк впервые в КХЛ набрал четыре очка за матч

Капитан СКА Павел Дацюк впервые за карьеру в КХЛ набрал четыре очка в одном матче.

Это произошло в третьей игре четвертьфинала Западной конференции с «Витязем», которая проходила в Подольске и завершилась со счётом 6:2 (3−0 — в серии). Дацюк забросил шайбу и отдал три голевые передачи.

38-летний центрфорвард выступал в КХЛ за ЦСКА во время локаута НХЛ в сезоне-2012/13. Летом 2016 года подписал контракт со СКА. В текущем плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в трёх играх.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»