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25 февраля 2017, 20:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Витязь» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл подольский «Витязь» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Подольске.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу <span class=error>СКА</span>. Увеличить
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В составе победителей голы на свой счет записали Патрик Херсли (11-я минута), Евгений Кетов (23), Роман Рукавишников (36), Никита Гусев (38), Павел Дацюк (43) и Илья Ковальчук (60). У «Витязя» шайбы забросили Александр Никулин (34) и Алексей Копейкин (53).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА.

Четвертая игра серии пройдет 27 февраля в Подольске.

25.02.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 2:6 СКА
(0:1, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
Валерий Белов Олег Знарок
Вратари
Харри Сятери 19:58 (Х. Сятери 20:00-58:10, Х. Сятери 59:40) Микко Коскинен
1-й период
02:00 Павел Лукин
Никита Гусев 02:00
Сергей Широков 04:55
09:01 Алексей II Семенов
Патрик Херсли (Я. Коскиранта, П. Дацюк) 10:05
15:05 Миро Аалтонен
19:27 Якуб Ержабек
Сергей Широков 19:27
2-й период
21:35 Павел Лукин
Евгений Кетов (П. Херсли, П. Дацюк) 22:01
23:20 Якуб Ержабек
27:23 Никита Выглазов
31:46 Игорь Головков
Александр Барабанов 31:46
Ярно Коскиранта 31:46
32:23 Миро Аалтонен
Илья Каблуков 32:23
Евгений Кетов 32:23
33:22 Александр Никулин (Р. Горак, Я. Ержабек)
Ярно Коскиранта 35:28
35:32 Роман Горак
Роман Рукавишников (П. Дацюк, Ант. Белов) 35:36
Никита Гусев (Ан. Зубарев, Е. Дадонов) 37:01
3-й период
Павел Дацюк 42:32
44:49 Никита Выглазов
46:50 Артем Швец-Роговой
52:14 Алексей Копейкин (М. Кемпе)
Сергей Широков 57:33
Илья Ковальчук (М. Коскинен, П. Дацюк) п.в. 59:40
Статистика
27 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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