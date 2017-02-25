СКА обыграл «Витязь» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл подольский «Витязь» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Подольске.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей голы на свой счет записали Патрик Херсли (11-я минута), Евгений Кетов (23), Роман Рукавишников (36), Никита Гусев (38), Павел Дацюк (43) и Илья Ковальчук (60). У «Витязя» шайбы забросили Александр Никулин (34) и Алексей Копейкин (53).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА.
Четвертая игра серии пройдет 27 февраля в Подольске.
|25.02.2017 17:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Олег Знарок
Вратари
|Харри Сятери 19:58 (Х. Сятери 20:00-58:10, Х. Сятери 59:40)
|Микко Коскинен
|1-й период
|02:00
|Павел Лукин
|Никита Гусев
|02:00
|Сергей Широков
|04:55
|09:01
|Алексей II Семенов
|Патрик Херсли (Я. Коскиранта, П. Дацюк)
|10:05
|15:05
|Миро Аалтонен
|19:27
|Якуб Ержабек
|Сергей Широков
|19:27
|2-й период
|21:35
|Павел Лукин
|Евгений Кетов (П. Херсли, П. Дацюк)
|22:01
|23:20
|Якуб Ержабек
|27:23
|Никита Выглазов
|31:46
|Игорь Головков
|Александр Барабанов
|31:46
|Ярно Коскиранта
|31:46
|32:23
|Миро Аалтонен
|Илья Каблуков
|32:23
|Евгений Кетов
|32:23
|33:22
|Александр Никулин (Р. Горак, Я. Ержабек)
|Ярно Коскиранта
|35:28
|35:32
|Роман Горак
|Роман Рукавишников (П. Дацюк, Ант. Белов)
|35:36
|Никита Гусев (Ан. Зубарев, Е. Дадонов)
|37:01
|3-й период
|Павел Дацюк
|42:32
|44:49
|Никита Выглазов
|46:50
|Артем Швец-Роговой
|52:14
|Алексей Копейкин (М. Кемпе)
|Сергей Широков
|57:33
|Илья Ковальчук (М. Коскинен, П. Дацюк)
|п.в.
|59:40
Статистика
|27
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter