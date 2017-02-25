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25 февраля 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч «Локомотиву» в плей-офф Кубка Гагарина

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение подряд от ярославского «Локомотива» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив на своей площадке со счетом 1:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений в Ярославле (1:2 и 2:7) минским зубрам отступать было некуда и они были настроены только на победу в первом домашнем поединке этой серии. Увеличить
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После двух поражений в Ярославле (1:2 и 2:7) минским «зубрам» отступать было некуда и они были настроены только на победу в первом домашнем поединке этой серии. Начало стартового периода динамовцы провели очень активно, заставив соперников думать только об обороне своих ворот. К сожалению, все атаки минчан оказались безрезультатными, а гости постепенно освоились и заставили хозяев допускать ошибки и нарушать правила. Несколько раз голкипер «Динамо» Бен Скривенс выручал команду, но в середине периода и он был бессилен — цели достиг бросок Стаффана Кронвалла, реализовавшего численное преимущество. Вскоре уже подопечные Крэйга Вудкрофта были в большинстве, но опять не смогли поразить ворота Алексея Мурыгина. Зато незадолго до первого перерыва железнодорожники снова воспользовались оплошностями минчан и забросили еще две шайбы — 3:0. Вторую двадцатиминутку динамовцы провели гораздо агрессивнее и создали немало голевых моментов, но ни Андрей Степанов, Александр Кулаков, ни Роб Клинкхаммер, ни Александр Матерухин не смогли переиграть Мурыгина. Успешно отстояв в обороне, ярославцы сумели использовать один из своих шансов — Александр Полунин перехватил шайбу в своей зоне и четко реализовал свой шанс, в четвертый раз огорчив «зубров» и их болельщиков, до отказа заполнивших трибуны «Минск-Арены». Несмотря на неудачный ход встречи, в третьем периоде хоккеисты «Динамо» не опустили руки и продолжали идти вперед. Их настойчивость была вознаграждена за 9 минут до финальной сирены, когда Евгений Лисовец все же сумел «распечатать» ворота отлично игравшего Мурыгина. Пропустив гол, железнодорожники тут же заиграли быстрее и вскоре вновь получили численное превосходство, которое использовал Якуб Накладал, оформивший голевой дубль.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Локомотива» и теперь для выхода в следующий раунд плей-офф ему достаточно победить во втором поединке на льду «Минск-Арены», который состоится в понедельник, 27 февраля.

25.02.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций Минск-Арена
Динамо Мн 1:5 Локомотив
(0:3, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Алексей Кудашов
Вратари
Бен Скривенс Алексей Мурыгин
1-й период
06:05 Сергей Костицын
07:17 Артем Волков
Стаффан Кронвалль (Б. Козун, Я. Накладал) 08:37
Егор Коршков 10:55
Якуб Накладал (М. Тальбо, Б. Козун) 18:08
19:29 Бен Скривенс
Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола) 19:56
2-й период
Даниил Апальков 22:46
23:04 Мэтт Эллисон
Егор Коршков 23:04
Якуб Накладал 24:06
26:02 Андрей Стась
Павел Коледов 26:02
26:51 Александр Матерухин
Даниил Апальков 31:32
Александр Полунин 36:45
37:18 Артем Волков
3-й период
Михаил Пашнин 41:11
Артем Ильенко 48:50
51:04 Евгений Лисовец (А. Матерухин, А. Кулаков)
53:35 Александр Китаров
54:40 Кристиан Хенкель
Якуб Накладал (Б. Козун, А. Локтионов) 54:49
54:50 Артем Волков
Статистика
28 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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На 38-й минуте матча «Локомотив» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 23 февраля 2017 года, на нападающего гостей Никиту Комарова (№ 19) были наложены дисциплинарный штраф (10 мин.) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) за нарушение п. 504 в Правил игры в хоккей (п. 1.19. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ).
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