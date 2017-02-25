Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч «Локомотиву» в плей-офф Кубка Гагарина

После двух поражений в Ярославле (1:2 и 2:7) минским «зубрам» отступать было некуда и они были настроены только на победу в первом домашнем поединке этой серии. Начало стартового периода динамовцы провели очень активно, заставив соперников думать только об обороне своих ворот. К сожалению, все атаки минчан оказались безрезультатными, а гости постепенно освоились и заставили хозяев допускать ошибки и нарушать правила. Несколько раз голкипер «Динамо» Бен Скривенс выручал команду, но в середине периода и он был бессилен — цели достиг бросок Стаффана Кронвалла, реализовавшего численное преимущество. Вскоре уже подопечные Крэйга Вудкрофта были в большинстве, но опять не смогли поразить ворота Алексея Мурыгина. Зато незадолго до первого перерыва железнодорожники снова воспользовались оплошностями минчан и забросили еще две шайбы — 3:0. Вторую двадцатиминутку динамовцы провели гораздо агрессивнее и создали немало голевых моментов, но ни Андрей Степанов, Александр Кулаков, ни Роб Клинкхаммер, ни Александр Матерухин не смогли переиграть Мурыгина. Успешно отстояв в обороне, ярославцы сумели использовать один из своих шансов — Александр Полунин перехватил шайбу в своей зоне и четко реализовал свой шанс, в четвертый раз огорчив «зубров» и их болельщиков, до отказа заполнивших трибуны «Минск-Арены». Несмотря на неудачный ход встречи, в третьем периоде хоккеисты «Динамо» не опустили руки и продолжали идти вперед. Их настойчивость была вознаграждена за 9 минут до финальной сирены, когда Евгений Лисовец все же сумел «распечатать» ворота отлично игравшего Мурыгина. Пропустив гол, железнодорожники тут же заиграли быстрее и вскоре вновь получили численное превосходство, которое использовал Якуб Накладал, оформивший голевой дубль.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Локомотива» и теперь для выхода в следующий раунд плей-офф ему достаточно победить во втором поединке на льду «Минск-Арены», который состоится в понедельник, 27 февраля.