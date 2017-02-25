Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28889919/
25 февраля 2017, 16:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шипачев не сыграет в третьем матче серии плей-офф КХЛ с «Витязем»

МОСКВА, 25 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард санкт-петербургского СКА Вадим Шипачев не примет участия в третьей игре серии плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя», его место в тройке с Евгением Дадоновым и Никитой Гусевым займет Ярно Коскиранта.

СКА в субботу проведет в Подольске третий матч серии первого раунда плей-офф против «Витязя». Армейцы ведут в серии 2−0.

Ворота СКА будет защищать Микко Коскинен, ворота «Витязя» — Харри Сятери.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский