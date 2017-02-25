Шипачев не сыграет в третьем матче серии плей-офф КХЛ с «Витязем»
МОСКВА, 25 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард санкт-петербургского СКА Вадим Шипачев не примет участия в третьей игре серии плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя», его место в тройке с Евгением Дадоновым и Никитой Гусевым займет Ярно Коскиранта.
СКА в субботу проведет в Подольске третий матч серии первого раунда
Ворота СКА будет защищать Микко Коскинен, ворота «Витязя» — Харри Сятери.
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