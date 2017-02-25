СДК КХЛ не стал накладывать дисквалификацию на тренера «Адмирала» Андриевского

Матч, прошедший в пятницу в Омске, завершился поражением «Адмирала» со счетом 3:6. По ходу игры Андриевский бросил бутылку с водой в сторону арбитров, выражая несогласие с их действиями, вследствие чего был удален. Третий матч серии, в которой «Авангард» к текущему моменту ведет 2−0, состоится в воскресенье во Владивостоке.

«СДК рассмотрел инцидент с Андриевским и оставил в силе штраф и удаление до конца матча, но не стал накладывать на тренера дополнительных санкций. Таким образом, тренер сможет присутствовать на скамейке во время третьего матча серии с «Авангардом», — сказал Каменский по телефону.