СДК КХЛ не стал накладывать дисквалификацию на тренера «Адмирала» Андриевского
МОСКВА, 25 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ не стал накладывать дополнительную дисквалификацию на главного тренера владивостокского «Адмирала» Александра Андриевского по итогам второго матча серии первого раунда плей-офф с омским «Авангардом», заявил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Валерий Каменский.
Матч, прошедший в пятницу в Омске, завершился поражением «Адмирала» со счетом 3:6. По ходу игры Андриевский бросил бутылку с водой в сторону арбитров, выражая несогласие с их действиями, вследствие чего был удален. Третий матч серии, в которой «Авангард» к текущему моменту ведет 2−0, состоится в воскресенье во Владивостоке.
«СДК рассмотрел инцидент с Андриевским и оставил в силе штраф и удаление до конца матча, но не стал накладывать на тренера дополнительных санкций. Таким образом, тренер сможет присутствовать на скамейке во время третьего матча серии с «Авангардом», — сказал Каменский по телефону.
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