Тренер ХК «Адмирал» запустил в арбитра бутылкой с водой

24 февраля в Омске владивостокская команда проиграла местному «Авангарду» — 3:6 и уступает в серии-0:2.

Один из ключевых моментов игры произошел на 31-ой минуте матча.

При игре в большинстве нападающий хозяев Лемтюгов атаковал форварда ХК «Адмирал» Саболича. Последний получил травму, однако судья не остановил встречу и «Авангард» сравнял счет — 3:3. Скамейка «Адмирала», посчитавшая, что форвард «ястребов» должен получить наказание за грубость, взбунтовалась, предъявив арбитрам претензии, а главный тренер Андриевский швырнул в сторону судей бутылку с водой, за что был удален до конца встречи.