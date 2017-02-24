Захаркин ошибся с тренерским челленджем

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Сумасшедшая развязка первого матча «зеленого дерби» с победным голом Охтамаа за 0,02 секунды до сирены задала столь высокую планку, что фраза «борьба за космос» в этом свете приобретает несколько иной оттенок. Идешь на матч с мыслью: «А чем команды удивят сегодня?». Град голов, самый долгий овертайм в истории, а может быть массовая драка? Раз пошла такая пляска, то ждать можно чего угодно. Любая фантазия может ожить.

ВСПЫШКИ ЗВЕЗДЫ ТКАЧЕВА

«Ак Барс» сейчас купается в народной любви — настало его время, тем более, что «Рубин» на сборах. После того как идол казанских болельщиков Алексей Морозов покинул команду, звание главной звезды на несколько лет закрепил за собой Зинэтула Билялетдинов. Да, именно так, и с этим в городе даже никто не спорит. Ноша была слишком тяжела, чтобы надевать костюм звезды на первого попавшегося игрока. Но современные веяния говорят нам о том, что должен быть тот, кто «продает билеты». Сейчас дождались. Можно смело сказать, что в этом сезоне Казань наконец-то получила суперзвезду — Владимира Ткачева. Роль первой скрипки в скованных схемах тренера — это большая честь, и он дает огня! Голова форварда всегда поднята, а шайба оживает на крюке. Каждый зритель подспудно ждет чуда, когда Ткачев на льду. Второй матч дерби уже совсем не фейерверк — это работа в каждой смене. Но и тут бывают вспышки Ткачева. Его отличный пас на второй гол Глухову, казалось, уже сбросил камень с души переполненной арены — 2:0.

— Сказал Ткачеву огромное спасибо. Если честно, я думал, что Володя даст сразу и я брошу сходу, — вспоминал автор шайбы после матча. — Но он хитрый, отдал нестандартно.

Однако последние 10 минут болельщики «Ак Барса» только хватались за сердце. Билялетдинов «сушил» и упрощал игру как мог, но беда пришла откуда не ждали — Ткачев потерял шайбу в своей зоне и Лисин повторил счет первого матча. «Салават» почувствовал кровь и бросился сравнивать — Умарак, Капризов и Григоренко устроили у ворот Гарипова натуральную баню, но хозяева выстояли.

— Игроки бросаются под шайбу лицом — это плей-офф, — говорит Гарипов. — Здесь не стоит ждать много голов, все играют строго.

Примечательно, что кандидатура основного вратаря вызывала среди казанских болельщиков наибольшую тревогу, но пока Гарипов безупречен.

РЕБЯТА В ХАКИ

Болельщики «Ак Барса» уже связывают победы с новой экспериментальной расцветкой формы, которую подготовили в честь 23 февраля. Все чаще слышится мнение — играть в ней до самого конца серии.

— Знаете, я вообще хочу, чтобы серия закончилась в Уфе, — заявил Иржи Секач. — «Салават» очень сильно задавил нас в концовке, но мы выстояли. Сейчас у нас есть хорошее психологическое преимущество.

Если игроки не жмут друг другу руки после игры (по регламенту это происходит только в конце серии), то тренеры сидят на пресс-конференции в паре метров друг от друга. К ответам Билялетдинова просто невозможно относиться со всей серьезностью, потому что, как правило, там нет никакой полезной информации. Тренер говорит очевидное и уходит от прямых вопросов. Вряд ли стоит ожидать, что на седьмом десятке он вдруг изменится и начнет «отжигать» за микрофоном. Тем более, что пока счет на табло в его пользу.

Захаркин же, как обычно рассуждал куда охотнее:

— Проиграли выездную серию. «Ак Барс» внес серьезные изменения в игру, новинки не удивили, но они позволили «Ак барсу» победить. Почему я взял челлендж не на офсайд после первого гола? Мне показалось, что Малыхин сыграл агрессивно против вратаря, но я ошибся. Что нам помешало играть весь матч, как концовку? Не поверите — «Ак Барс».

Тренеры поднялись из кресел синхронно.

— Ждем вас в Уфе, — обратился Захаркин к Билялетдинову.

— Ждите! — ответил тренер казанцев.