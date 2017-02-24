Захаркин ошибся с тренерским челленджем
«Ак Барс» победил и во втором домашнем матче серии с «Салаватом Юлаевым». Команда Билялетдинова имеет возможность закончить серию в Уфе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сумасшедшая развязка первого матча «зеленого дерби» с победным голом Охтамаа за 0,02 секунды до сирены задала столь высокую планку, что фраза «борьба за космос» в этом свете приобретает несколько иной оттенок. Идешь на матч с мыслью: «А чем команды удивят сегодня?». Град голов, самый долгий овертайм в истории, а может быть массовая драка? Раз пошла такая пляска, то ждать можно чего угодно. Любая фантазия может ожить.
ВСПЫШКИ ЗВЕЗДЫ ТКАЧЕВА
«Ак Барс» сейчас купается в народной любви — настало его время, тем более, что «Рубин» на сборах. После того как идол казанских болельщиков Алексей Морозов покинул команду, звание главной звезды на несколько лет закрепил за собой Зинэтула Билялетдинов. Да, именно так, и с этим в городе даже никто не спорит. Ноша была слишком тяжела, чтобы надевать костюм звезды на первого попавшегося игрока. Но современные веяния говорят нам о том, что должен быть тот, кто «продает билеты». Сейчас дождались. Можно смело сказать, что в этом сезоне Казань
— Сказал Ткачеву огромное спасибо. Если честно, я думал, что Володя даст сразу и я брошу сходу, — вспоминал автор шайбы после матча. — Но он хитрый, отдал нестандартно.
Однако последние 10 минут болельщики «Ак Барса» только хватались за сердце. Билялетдинов «сушил» и упрощал игру как мог, но беда пришла откуда не ждали — Ткачев потерял шайбу в своей зоне и Лисин повторил счет первого матча. «Салават» почувствовал кровь и бросился сравнивать — Умарак, Капризов и Григоренко устроили у ворот Гарипова натуральную баню, но хозяева выстояли.
— Игроки бросаются под шайбу лицом — это
Примечательно, что кандидатура основного вратаря вызывала среди казанских болельщиков наибольшую тревогу, но пока Гарипов безупречен.
РЕБЯТА В ХАКИ
Болельщики «Ак Барса» уже связывают победы с новой экспериментальной расцветкой формы, которую подготовили в честь 23 февраля. Все чаще слышится мнение — играть в ней до самого конца серии.
— Знаете, я вообще хочу, чтобы серия закончилась в Уфе, — заявил Иржи Секач. — «Салават» очень сильно задавил нас в концовке, но мы выстояли. Сейчас у нас есть хорошее психологическое преимущество.
Если игроки не жмут друг другу руки после игры (по регламенту это происходит только в конце серии), то тренеры сидят на
Захаркин же, как обычно рассуждал куда охотнее:
— Проиграли выездную серию. «Ак Барс» внес серьезные изменения в игру, новинки не удивили, но они позволили «Ак барсу» победить. Почему я взял челлендж не на офсайд после первого гола? Мне показалось, что Малыхин сыграл агрессивно против вратаря, но я ошибся. Что нам помешало играть весь матч, как концовку? Не поверите — «Ак Барс».
Тренеры поднялись из кресел синхронно.
— Ждем вас в Уфе, — обратился Захаркин к Билялетдинову.
— Ждите! — ответил тренер казанцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter