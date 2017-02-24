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24 февраля 2017, 20:58 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Игорь Захаркин: Мы проиграли выездную серию, к сожалению

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Ак Барса».

— Мы проиграли выездную серию, к сожалению. Не смогли набрать очки, думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы.

— Вы говорили, что досконально изучили «Ак Барс». Неужели соперник вас сегодня не удивил?
— Я не говорил так. Если вы читали последнее интервью, я сказал, что «Ак Барс» сделал очень серьезные изменения. Они не удивили нас, но мы позволили сопернику повести в счете.

— Почему решили взять тренерский запрос на эпизод с первым голом?
— Я увидел этот эпизод под воротами, мне показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим вратарем. Я ошибся.

— Что мешало играть весь матч так, как в концовке?
— Вы не поверите — команда «Ак Барс».

Напомним, что в пятницу «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и повел в серии 2:0.

Салават Юлаев
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