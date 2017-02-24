Игорь Захаркин: Мы проиграли выездную серию, к сожалению
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Ак Барса».
— Мы проиграли выездную серию, к сожалению. Не смогли набрать очки, думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы.
— Вы говорили, что досконально изучили «Ак Барс». Неужели соперник вас сегодня не удивил?
— Я не говорил так. Если вы читали последнее интервью, я сказал, что «Ак Барс» сделал очень серьезные изменения. Они не удивили нас, но мы позволили сопернику повести в счете.
— Почему решили взять тренерский запрос на эпизод с первым голом?
— Я увидел этот эпизод под воротами, мне показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим вратарем. Я ошибся.
— Что мешало играть весь матч так, как в концовке?
— Вы не поверите — команда «Ак Барс».
Напомним, что в пятницу «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и повел в серии 2:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter