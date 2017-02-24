Зинэтула Билялетдинов: Расслабленность? Нет. Об этом сомнений нет
Главный тренер «Салавата Юлаева» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина остался доволен игрой команды.
Однако, по его словам, серия продолжается, и ни о какой расслабленности речи идти не может. Счет в серии стал 2−0 в пользу казанцев.
— Команды бьются за результат. Серия продолжается, — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
— Как оцените игру Дениса Хлыстова?
— Считаю, что он сыграл хорошо. Действовал с достойной отдачей.
— Почему решили заменить на этот матч Попова?
— Есть определенные вопросы. Но мы его не заменили.
— Можно ли сказать, что за исключением пропущенного гола, «Ак Барс» сыграл образцово?
— Команда старается, делает все, что возможно. Но все бывает, в том числе пропущенные шайбы.
— С чем связана слабая игра в концовке?
— Это игра. Соперник забили шайбу. Бывает такое.
— Может появилась расслабленность?
— Нет. Об этом сомнений нет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter