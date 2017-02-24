Зинэтула Билялетдинов: Расслабленность? Нет. Об этом сомнений нет

Однако, по его словам, серия продолжается, и ни о какой расслабленности речи идти не может. Счет в серии стал 2−0 в пользу казанцев.

— Команды бьются за результат. Серия продолжается, — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

— Как оцените игру Дениса Хлыстова?

— Считаю, что он сыграл хорошо. Действовал с достойной отдачей.

— Почему решили заменить на этот матч Попова?

— Есть определенные вопросы. Но мы его не заменили.

— Можно ли сказать, что за исключением пропущенного гола, «Ак Барс» сыграл образцово?

— Команда старается, делает все, что возможно. Но все бывает, в том числе пропущенные шайбы.

— С чем связана слабая игра в концовке?

— Это игра. Соперник забили шайбу. Бывает такое.

— Может появилась расслабленность?

— Нет. Об этом сомнений нет.