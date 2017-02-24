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24 февраля 2017, 20:50 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Зинэтула Билялетдинов: Расслабленность? Нет. Об этом сомнений нет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина остался доволен игрой команды.

Однако, по его словам, серия продолжается, и ни о какой расслабленности речи идти не может. Счет в серии стал 2−0 в пользу казанцев.

— Команды бьются за результат. Серия продолжается, — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

— Как оцените игру Дениса Хлыстова?

— Считаю, что он сыграл хорошо. Действовал с достойной отдачей.

— Почему решили заменить на этот матч Попова?

— Есть определенные вопросы. Но мы его не заменили.

— Можно ли сказать, что за исключением пропущенного гола, «Ак Барс» сыграл образцово?

— Команда старается, делает все, что возможно. Но все бывает, в том числе пропущенные шайбы.

— С чем связана слабая игра в концовке?

— Это игра. Соперник забили шайбу. Бывает такое.

— Может появилась расслабленность?

— Нет. Об этом сомнений нет.

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