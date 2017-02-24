Магнитогорский финн укротил драконов
Магнитогорский «Металлург» в непростой игре пересилил «Куньлунь», уверенно поведя в серии. Третий гол в матче стал для команды 5000-м за всю историю. При этом Сергей Мозякин
по-прежнему остается в шаге от отметки в 1000 очков в чемпионатах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На второй матч серии вышли другие вратари. «Куньлунь» заявил Андрея Макарова, а «Магнитка» — Василия Кошечкина. Игру
В первом периоде «Металлург» доминировал и по игре, и по счету. Забить «сталевары» смогли ближе к концовке отрезка — Оскар Осала убежал один на один и пробил между щитков Макарову.
Стартовая 20-минутка запомнилась и необычным эпизодом с участием арбитра. Лайнсмен Юрий Иванов попал под раздачу у борта: Коварж боролся с Видделем и, падая, игрок «Куньлуня» попал коньком в лицо судье. Выглядело страшновато, но Иванов вскоре вернулся на лед и доработал матч до конца.
— Минус два зуба, — сообщили его коллеги.
Вообще, в этой игре борта трещали, а кровь проливалась несколько раз. При этом не сказать, что команды играли грубо. Несколько раз магнитогорцы жестко встречали китайцев так, что им приходилось покидать площадку с помощью партнеров или доктора. А под занавес матча Алексей Береглазов самоотверженно принял шайбу на себя. Снаряд попал в визор и рассек защитнику бровь.
Хватало и голов. После перерыва «Куньлунь» вышел вперед, впервые в своей кубковой истории. Две шайбы подряд в свою копилку положил Шон Коллинз. И опять у Владимира
«Магнитка» ответила красивой шайбой в исполнении Яна Коваржа, который после паса Зарипова
Историческое событие случилось и в стане «Куньлуня». Зак Юйэнь броском от синей линии вписал свое имя в летопись китайского хоккея, став первым хоккеистом из Поднебесной, забросившим в
Но
Перед этой игрой на Арене «Металлург» вывесили баннер, на котором хоккеисты изображены в роли укротителей драконов из одноименного зарубежного мультфильма. Домашнюю часть задачи «приручить дракона» магнитогорцы выполнили на «отлично».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter