Магнитогорский финн укротил драконов

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На второй матч серии вышли другие вратари. «Куньлунь» заявил Андрея Макарова, а «Магнитка» — Василия Кошечкина. Игру из-за дисквалификации пропускал автор дубля в первом матче Туукка Мянтюля, но клуб из Поднебесной и на этот раз не остался без дуплета.

В первом периоде «Металлург» доминировал и по игре, и по счету. Забить «сталевары» смогли ближе к концовке отрезка — Оскар Осала убежал один на один и пробил между щитков Макарову.

Стартовая 20-минутка запомнилась и необычным эпизодом с участием арбитра. Лайнсмен Юрий Иванов попал под раздачу у борта: Коварж боролся с Видделем и, падая, игрок «Куньлуня» попал коньком в лицо судье. Выглядело страшновато, но Иванов вскоре вернулся на лед и доработал матч до конца.

— Минус два зуба, — сообщили его коллеги.

Вообще, в этой игре борта трещали, а кровь проливалась несколько раз. При этом не сказать, что команды играли грубо. Несколько раз магнитогорцы жестко встречали китайцев так, что им приходилось покидать площадку с помощью партнеров или доктора. А под занавес матча Алексей Береглазов самоотверженно принял шайбу на себя. Снаряд попал в визор и рассек защитнику бровь.

Хватало и голов. После перерыва «Куньлунь» вышел вперед, впервые в своей кубковой истории. Две шайбы подряд в свою копилку положил Шон Коллинз. И опять у Владимира Юрзинова-младшего сработало большинство — «драконы» разыграли лишнего с первой же попытки.

«Магнитка» ответила красивой шайбой в исполнении Яна Коваржа, который после паса Зарипова из-за ворот не оставил голкиперу шансов, прицельно поразив дальний верхний угол. Вскоре после этого Владислав Калетник с мясом пропихнул снаряд под щитками Макарова. Гол 13-го номера стал 5000-м за всю историю «Металлурга» на высшем уровне.

Историческое событие случилось и в стане «Куньлуня». Зак Юйэнь броском от синей линии вписал свое имя в летопись китайского хоккея, став первым хоккеистом из Поднебесной, забросившим в плей-офф Кубка Гагарина.

Но все-таки героем вечера суждено было стать не ему. В начале третьего периода Осала снова убежал в отрыв и пустил шайбу под ловушкой Макарова, в очередной раз вернув лидерство в игре «Металлургу». И финн же поставил точку во второй битве, а заодно и оформил первый хет-трик в своей карьере в КХЛ.

Перед этой игрой на Арене «Металлург» вывесили баннер, на котором хоккеисты изображены в роли укротителей драконов из одноименного зарубежного мультфильма. Домашнюю часть задачи «приручить дракона» магнитогорцы выполнили на «отлично».