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24 февраля 2017, 20:32 | Хоккей: КХЛ | РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии 1/8 плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Хоккеисты казанского Ак Барса обыграли уфимский Салават Юлаев во втором матче серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ. Встреча прошедшая в пятницу в Казани завершилась со счетом 2:1 (1:0 0:0 1:1) в пользу казанцев. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу казанцев. Шайбы в составе победителей забросили Федор Малыхин (16-я минута) и Михаил Глухов (42), у «Салавата» отличился Энвер Лисин (52).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующие два матча соперники проведут в Уфе 26 и 28 февраля.
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