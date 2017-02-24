«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серии 1/8 плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу казанцев. Шайбы в составе победителей забросили Федор Малыхин (16-я минута) и Михаил Глухов (42), у «Салавата» отличился Энвер Лисин (52).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующие два матча соперники проведут в Уфе 26 и 28 февраля.
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