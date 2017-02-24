Хулиган Соботка разбудил спящее царство
Обзор вторых матчей первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
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Видимо, что-то случилось...
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НАРУШЕНИЕ
Второй матч «Авангарда» и «Адмирала» поначалу мало отличался от непривычного для
Спящее царство растормошил чех Владимир Соботка. Два последних розыгрыша
Целенаправленный удар в голову, притворное возмущение чеха, указавшего, что его якобы толкал на голкипера защитник соперника Шон Моррисонн, и лояльный по отношению к нарушителю вердикт арбитров — «2+10». Именно после этого фола обе команды завелись, напрочь забыли о тренерских установках и сыграли от души.
СКАНДАЛ
Ровно в середине второго периода произошел ключевой эпизод матча. «Авангард» играл в большинстве, и его лучший бомбардир Николай Лемтюгов жестко атаковал в своей зоне нападающего соперника Роберта Саболича, уже избавившегося от шайбы. Словенец от боли корчился на льду. Предварительный диагноз печален: перелом ключицы и пальца руки, что автоматически означает для словенца окончание сезона.
Арбитры, досконально придиравшиеся к любому эпизоду с намеком на грубость, данный момент
БОЛЬШИНСТВО
«Авангард» по ходу сезона никак не мог добиться
Сложно осознать и поверить в тот факт, что «Магнитка» забросила пять шайб, но ни в одной из них не поучаствовал Сергей Мозякин. Главный бомбардир КХЛ остановился в шаге от тысячного очка в чемпионатах России и взял паузу. Хотя конкретно во второй игре ему пару раз не везло: шайба то летела выше, то попадала в штангу. Но и без Мозякина в «Металлурге» есть кому забивать. Главный тренер Илья Воробьев должен быть доволен этим обстоятельством.
Нападающий Оскар Осала записал на свой счет
Гости действовали активнее, чем два дня назад и, пожалуй, были близки к сенсации. К сожалению для себя, далеко не лучшую игру показал голкипер Макаров, который проводил первый матч в стартовом составе в
«Магнитка» в то же время не отличалась предельной концентрацией, необходимой для кубковых встреч. Видимо, ее игроки понимают, что пора серьезных матчей придет позднее и пока не действуют на том максимуме, который был виден в решающих прошлогодних сериях с «Салаватом Юлаевом» и ЦСКА. В этом и есть шанс для китайского новичка, чтобы затянуть противостояние хотя бы до пяти игр. Как минимум один матч в Пекине «Куньлунь» забрать способен.
РЕВАНШ
«Трактор» пришел в себя после сокрушительного поражения в первом матче. Челябинцы сыграли на этот раз так, как неоднократно делали в регулярном чемпионате: основательно, надежно, просто и в то же время эффективно. Хоккеисты «Барыса» слишком часто удалялись, причем наказывались за свои прегрешения не только
У каждой стороны может быть своя правда. Но старт
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