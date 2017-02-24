Хулиган Соботка разбудил спящее царство

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НАРУШЕНИЕ

Второй матч «Авангарда» и «Адмирала» поначалу мало отличался от непривычного для плей-офф «ватокатания», которого с избытком хватало в первой игре. Хозяева, как и положено фавориту, действовали чуть активнее и чаще доставляли шайбу в чужую зону. Моментов от этого больше не становилось, зато начинало клонить ко сну.

Спящее царство растормошил чех Владимир Соботка. Два последних розыгрыша плей-офф он пропустил из-за проблем со здоровьем, но, видимо, напоследок перед своим возвращением в НХЛ решил о себе напомнить. В кубковых матчах сложно давать моральную оценку тому или иному эпизоду, когда на кон поставлено все. Но то, что сделал Соботка по отношению к главному герою первого матча, вратарю дальневосточников Игорю Бобкову, иначе как хулиганством не назовешь.

Целенаправленный удар в голову, притворное возмущение чеха, указавшего, что его якобы толкал на голкипера защитник соперника Шон Моррисонн, и лояльный по отношению к нарушителю вердикт арбитров — «2+10». Именно после этого фола обе команды завелись, напрочь забыли о тренерских установках и сыграли от души.

СКАНДАЛ

Ровно в середине второго периода произошел ключевой эпизод матча. «Авангард» играл в большинстве, и его лучший бомбардир Николай Лемтюгов жестко атаковал в своей зоне нападающего соперника Роберта Саболича, уже избавившегося от шайбы. Словенец от боли корчился на льду. Предварительный диагноз печален: перелом ключицы и пальца руки, что автоматически означает для словенца окончание сезона.

Арбитры, досконально придиравшиеся к любому эпизоду с намеком на грубость, данный момент почему-то оставили без внимания. Хозяева атаковали впятером против троих и сравняли счет. Дальше было еще интереснее. Скамейка «Адмирала» взбунтовалась, главный тренер Александр Андриевский предъявлял претензии к судьям и в сердцах даже швырнул в их направлении пластиковую бутылку с водой, за что был удален до конца матча, а его команда была наказана еще и малым штрафом.

БОЛЬШИНСТВО

«Авангард» по ходу сезона никак не мог добиться чего-то серьезного при действиях в большинстве, плетясь по данному показателю в самом хвосте. Хотя о таком подборе классных по меркам КХЛ игроков мечтают как минимум два десятка команд. Во втором матче серии на омских хоккеистов снизошло какое-то вдохновение. Они три раза использовали численное преимущество, в том числе и при победном шайбе. Соботка и Григорьев устроили такую непринужденную перепасовку, что оставалось только удивляться — почему этого не было в гладком чемпионате?

ХЕТ-ТРИК

Сложно осознать и поверить в тот факт, что «Магнитка» забросила пять шайб, но ни в одной из них не поучаствовал Сергей Мозякин. Главный бомбардир КХЛ остановился в шаге от тысячного очка в чемпионатах России и взял паузу. Хотя конкретно во второй игре ему пару раз не везло: шайба то летела выше, то попадала в штангу. Но и без Мозякина в «Металлурге» есть кому забивать. Главный тренер Илья Воробьев должен быть доволен этим обстоятельством.

Нападающий Оскар Осала записал на свой счет хет-трик, но больше всего запомнилась фантастическая подкидка в исполнении Александра Семина, который вывел финна один на один с вратарем Андреем Макаровым. Тот царский шанс открыть счет не упустил.

Гости действовали активнее, чем два дня назад и, пожалуй, были близки к сенсации. К сожалению для себя, далеко не лучшую игру показал голкипер Макаров, который проводил первый матч в стартовом составе в плей-офф КХЛ. В паре случаев, закончившихся голами в ворота «Куньлуня», он был обязан действовать лучше.

«Магнитка» в то же время не отличалась предельной концентрацией, необходимой для кубковых встреч. Видимо, ее игроки понимают, что пора серьезных матчей придет позднее и пока не действуют на том максимуме, который был виден в решающих прошлогодних сериях с «Салаватом Юлаевом» и ЦСКА. В этом и есть шанс для китайского новичка, чтобы затянуть противостояние хотя бы до пяти игр. Как минимум один матч в Пекине «Куньлунь» забрать способен.

РЕВАНШ

«Трактор» пришел в себя после сокрушительного поражения в первом матче. Челябинцы сыграли на этот раз так, как неоднократно делали в регулярном чемпионате: основательно, надежно, просто и в то же время эффективно. Хоккеисты «Барыса» слишком часто удалялись, причем наказывались за свои прегрешения не только из-за безжалостного отношения к себе со стороны арбитров — повод они давали сами.