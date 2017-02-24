Казанцы реализовали большинство в первом периоде усилиями Федора Малыхина — 1:0.

В начале третьего периода ошибку защитника Уфы Сами Леписте использовал Михаил Глухов — 2:0.

Энверу Лисину удалось также наказать казанцев за аналогичный эпизод — 1:2.

Но больше счет не изменился, хотя «Ак Барс» был очень близок к поражению пустых ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу команды из Татарстана, сражение переезжает в Уфу, где 26 февраля пройдет третий поединок.