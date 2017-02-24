«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил со счетом 2:1 уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
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В составе победителей голы на свой счет записали Федор Малыхин (16-я минута) и Михаил Глухов (42). У проигравших отличился Энвер Лисин (52).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу казанского клуба.
Третья игра пройдет 26 февраля также в Уфе.
|24.02.2017 17:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|2:1
|Салават Юлаев
|(1:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Захаркин
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Никлас Сведберг 59:01
|1-й период
|04:01
|Роман Абросимов
|Никлас Сведберг
|09:31
|Томаш Мертль
|13:24
|15:16
|Федор Малыхин (М. Варнаков, Р. Батыршин)
|Игорь Григоренко
|15:16
|3-й период
|41:07
|Михаил Глухов (В. Ткачев)
|Александр Логинов
|47:50
|Энвер Лисин
|51:57
Статистика
|2
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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