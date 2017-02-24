«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Федор Малыхин (16-я минута) и Михаил Глухов (42). У проигравших отличился Энвер Лисин (52).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу казанского клуба.

Третья игра пройдет 26 февраля также в Уфе.