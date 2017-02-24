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24 февраля 2017, 19:42 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил со счетом 2:1 уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу казанского клуба. Увеличить
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В составе победителей голы на свой счет записали Федор Малыхин (16-я минута) и Михаил Глухов (42). У проигравших отличился Энвер Лисин (52).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу казанского клуба.

Третья игра пройдет 26 февраля также в Уфе.

24.02.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 Салават Юлаев
(1:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов Никлас Сведберг 59:01
1-й период
04:01 Роман Абросимов
Никлас Сведберг 09:31
Томаш Мертль 13:24
15:16 Федор Малыхин (М. Варнаков, Р. Батыршин)
Игорь Григоренко 15:16
3-й период
41:07 Михаил Глухов (В. Ткачев)
Александр Логинов 47:50
Энвер Лисин 51:57
Статистика
2 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
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